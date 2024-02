Il Messina vive un momento straordinario, i numeri non mentono

Quando mancano 12 giornate, poco meno di un terzo di campionato, i biancoscudati hanno cambiato decisamente marcia. Le statistiche che lo confermano

MESSINA – Con la vittoria di mercoledì sera sul Sorrento il Messina sale a quota 35 punti in classifica, 21 in casa e 14 in trasferta. La Turris che occupa la prima posizione nella griglia playout, e ha già giocato nel turno infrasettimanale, dista ben 10 lunghezze. In ultima posizione, quella delle retrocessione diretta, c’è il Monterosi Tuscia staccato a -19.

Proprio dalla trasferta contro il Monterosi è iniziata questa seconda vita del Messina. In quel 2 dicembre dello scorso anno il Messina rischiava addirittura il sorpasso dall’ultima in classifica. Nelle prime quindici partite il Messina aveva raccolto 11 punti frutto di 2 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte, di cui le ultime cinque consecutive.

Da quel mese di dicembre tutto è girato. La vittoria, quasi l’ultima chiamata, contro il Monterosi Tuscia, poi il trionfo contro il Catania che ha fatto scoppiare l’ulteriore scintilla, fatto sta che sono seguiti 24 punti nelle ultime undici partite con 7 vittorie, 3 pareggi ed 1 sola sconfitta. Serie ancora in corso considerando che il Messina viene da sei risultati utili consecutivi.

Adesso mancano 12 partite, si entra nell’ultimo terzo di campionato, e il Messina ha già quasi fatto gli stessi punti del girone d’andata 19 contro i 16 attuali. La speranza ulteriore è che i biancoscudati possano dare continuità a questo secondo terzo di stagione piuttosto che al primo, intanto per garantirsi la salvezza e poi si vedrà, nessuno vuole fare fughe in avanti. La squadra che (si) sta divertendo in campo più passa il tempo e più punti accumula e meno pressione sente. La consapevolezza unita al fatto di non avere nulla da perdere può essere un mix letale per le avversarie, a maggior ragione che la squadra ha trovato una quadra tra nuovo modulo e posizioni in campo.

I numeri del Messina arrivati a questo punto

Va sottolineato innanzitutto che il Messina ha fatto dei miglioramenti in difesa più che in attacco. Nel primo terzo di campionato, quelle quindici partite analizzate, la squadra di Modica aveva realizzato 12 reti subendone la bellezza di 22. Nelle undici partite che sono seguite la situazione si è completamente ribaltata: 16 le reti segnate e solo 7 quelle subite. Adesso il Messina come differenza reti è quasi in pari (-1).

Il capocannoniere dei biancoscudati è Michele Emmausso, 8 reti per lui, seguito da Plescia che sbloccandosi ieri è salito a 4 e Zunno che segue a 3. A fornire gli assist Firenze è a quota 3 ma non recenti, sta attraversando un periodo di ripresa e potrà dare il suo prezioso contributo nel finale di stagione, poi Frisenna ed Emmausso sono a quota 2.

Nello scacchiere di mister Modica sembrano inamovibili Fumagalli, 25 volte da titolare, e Manetta, 24 volte dal primo minuto sulle 26 giornate di campionato. Guardando alle presenze sono fondamentali per l’allenatore di Mazara del Vallo Emmausso, che dal primo minuto o dalla panchina ne ha saltata solo una, e Ragusa, che non è stato in campo solo in due. Il minutaggio premia poi anche Ortisi, Frisenna, Plescia, Franco, Pacciardi e Zunno. Dumbravanu (sempre in campo da quando è arrivato, tre partite da titolare per 294 minuti) e Rosafio (5 partite da titolare su cinque e poi sostituito per 417 minuti) sono i più utilizzati tra gli ultimi arrivati nel mercato e non è un caso considerando che erano forse le caselle che l’allenatore voleva subito riempire per provare qualcosa di nuovo e avere più sicurezza dietro.

