Il Messina Volley conferma al centro Runci: “Quest’anno vogliamo migliorare”

Secondo anno consecutivo in giallo-blu per la centrale peloritana classe 2004 ex Pallavolo Messina e Libertas Unrra Messina

MESSINA – Altra riconferma per il Messina Volley, questa volte si tratta della centrale Giorgia Runci classe 2004. Continua a prendere forma la formazione che sarà guidata da Marcela Nielsen, in campo e panchina, con anche l’esperienza di Pippo Staiti per la stagione 2025-2026 nel campionato di Serie C femminile.

L’atleta peloritana, Giorgia Runci, è alla sua seconda stagione in maglia giallo-blu, dopo aver vestito le casacche di Pallavolo Messina e Libertas Unrra Messina. Nel reparto del team peloritano, Runci si unisce ai nuovi arrivi Alessandra Cuzzola e Rebecca La Spada ed alla riconferma di Sara Arena.

“Sono contenta di giocare anche questa stagione con la maglia del Messina Volley – dichiara il numero 11 giallo-blu – chiaramente l’obiettivo è quello di migliorare e di fare sempre di più, partendo dai play-off dello scorso anno. Al Messina Volley sono stata accolta da subito e mi sono integrata perfettamente e sicuramente sarà cosi anche quest’anno”.

