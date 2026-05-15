Il Messina Volley fa visita al Ragusa per l’andata dei quarti playoff

Sfida in programma domenica 17 maggio alla palestra Pappalardo di Ragusa, sfide casalinghe per Nino Romano Milazzo e Futura Santa Teresa

MESSINA – Il Messina Volley, nei quarti del Play-Off promozione di Serie C, affronterà nei match di andata e ritorno il Ragusa Volley. Le ragazze dirette da Marcela Nielsen faranno visita alle iblee il prossimo 17 maggio nella Palestra Comunale “Pappalardo” di Ragusa, mentre ospiteranno le atlete di mister Cutrona mercoledì 20 fra le mura amiche del “PalaRescifina”.

Sfida casalinga invece, sabato 16 maggio alle ore 18, per la Polisportiva Nino Romano che attende il Teams Volley Catania. Anche la Futura Volley Santa Teresa attesa da impegno tra le mura amiche del PalaBucalo opposta all’Autosystem Trinacria Palermo, in campo però domenica 17 maggio alle ore 18:30.

Fazio: “Il Messina Volley è cresciuto”

A presentare l’incontro di Domenica è il direttore generale peloritano Pietro Fazio: “Ci avviciniamo a questa gara d’andata dei quarti di finale play-off con grande rispetto per il Ragusa Volley, ma anche con la consapevolezza di essere una squadra cresciuta tanto nel corso della stagione e, soprattutto, nelle due partite del primo turno dei play-off. Ho visto un Messina Volley più maturo, più lucido nei momenti decisivi e capace di reagire alle difficoltà con carattere e compattezza. Le ragazze hanno dimostrato di avere qualità tecniche importanti, ma ciò che mi ha colpito maggiormente è stata la mentalità; il gruppo ha saputo restare unito, sacrificarsi e alzare il livello quando la posta in palio è diventata più alta. Sappiamo bene che i play-off sono un campionato a parte e che ogni dettaglio può fare la differenza. A Ragusa ci aspetta una sfida intensa, contro un avversario organizzato e in un ambiente caldo, ma vogliamo giocarci le nostre carte con coraggio e personalità. Sarà fondamentale approcciare bene la partita, restare concentrati dal primo all’ultimo pallone e provare a portarci a casa un risultato positivo in vista del ritorno”.