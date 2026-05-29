 Il Messina Volley in trasferta dal Teams Catania per il ritorno della semifinale playoff

Il Messina Volley in trasferta dal Teams Catania per il ritorno della semifinale playoff

Simone Milioti

Il Messina Volley in trasferta dal Teams Catania per il ritorno della semifinale playoff

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venerdì 29 Maggio 2026 - 17:30

Domenica sera il Messina Volley si gioca l'accesso alla finale promozione dalla C alla serie B. Il ds Fazio: "In casa loro sarà più difficile"

MESSINA – Nella gara di ritorno della Semifinale Play-Off promozione di Serie C, il Messina Volley farà visita al Teams Volley Catania. Sul campo del Palazzetto “L. Abramo” di Catania, le ragazze dirette da Marcela Nielsen si presentano con la vittoria della gara di andata per 3-2 e si troveranno di fronte il quotato sodalizio guidato da coach Mariannina Baldi.

Fazio: “Servono concentrazione e determinazione”

A presentare il match di domenica a partire dalle ore 18:00 è il direttore giallo-blu Pietro Fazio: “Ci attende una sfida estremamente impegnativa contro una squadra di grande valore come il Teams Volley Catania. La gara d’andata ci ha lasciato indicazioni importanti. Le ragazze hanno disputato una partita di carattere, riuscendo a conquistare un successo prezioso per 3-2, ma sappiamo bene che non abbiamo ancora raggiunto alcun traguardo. Affronteremo una formazione costruita per vincere, che ha chiuso al primo posto il girone C nella regular season”.

pietro fazio dg messina volley

“Giocare in casa loro – prosegue Fazio – renderà il confronto ancora più difficile, perché il Teams Volley Catania ha dimostrato durante tutta la stagione di essere una delle realtà più competitive del campionato. Sono convinto, però, che il Messina Volley abbia le qualità tecniche e soprattutto la mentalità giusta per affrontare questo appuntamento. Serviranno concentrazione, determinazione e spirito di sacrificio da parte di tutto il gruppo. In partite come queste conta molto anche l’aspetto emotivo e le nostre ragazze hanno già dimostrato di saper reagire nei momenti decisivi”.

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