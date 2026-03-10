 Policlinico di Messina. Il neo direttore Iacolino indagato per concorso esterno in associazione mafiosa

Policlinico di Messina. Il neo direttore Iacolino indagato per concorso esterno in associazione mafiosa

Redazione

Policlinico di Messina. Il neo direttore Iacolino indagato per concorso esterno in associazione mafiosa

martedì 10 Marzo 2026 - 10:40

L'indagine della Procura di Palermo: perquisizioni e accuse

La Procura di Palermo ha disposto una serie di perquisizioni nelle abitazioni e negli uffici di Salvatore Iacolino, ex parlamentare europeo del Pdl e attuale direttore generale del Policlinico di Messina, incarico ricevuto appena la settimana scorsa. Iacolino risulta indagato per concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione aggravata dall’aver agevolato Cosa nostra nell’ambito di un’inchiesta che ha già portato all’arresto di un dirigente regionale e di un imprenditore. Lo riporta l’agenzia Ansa.

I magistrati della Dda di Palermo, guidati dal procuratore Maurizio de Lucia, ipotizzano che il manager abbia messo a disposizione di Carmelo Vetro, boss di Favara già condannato per mafia, l’influenza e la rete di relazioni costruite durante la sua esperienza politica e il suo ruolo di dirigente generale del dipartimento Pianificazione strategica dell’assessorato alla Salute. Secondo l’accusa, Iacolino avrebbe sostenuto gli interessi economici del capomafia e di uomini a lui vicini, come l’imprenditore Giovanni Aveni, fornendo informazioni riservate su procedure amministrative o agevolando incontri con figure di vertice come il manager dell’Asp di Messina, Giuseppe Cuccì, la vicepresidente della commissione Antimafia siciliana, Bernardette Grasso, e il capo della Protezione civile, Salvatore Cocina.

I pm contestano inoltre a Iacolino di aver compiuto atti contrari ai doveri d’ufficio attraverso sollecitazioni verso i vertici dell’Asp di Messina su procedimenti indicati dal clan. L’ex eurodeputato avrebbe omesso di segnalare la precedente condanna per mafia di Vetro, favorendo invece la creazione di canali riservati con l’amministrazione regionale per fargli ottenere lavori pubblici. In cambio di queste agevolazioni, Iacolino avrebbe ricevuto finanziamenti per le proprie campagne elettorali e promesse di assunzioni lavorative.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

YoungMe, 148 borse lavoro per giovani fra 18 e 36 anni VIDEO
De Luca: “Sul ponte non decide Basile ma nella Stretto di Messina è assente la città”
Dal naufragio di Cutro tre anni fa ai migranti vittima del ciclone Harry
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED