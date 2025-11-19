Il Messina Volley supera nettamente Zafferana e torna alla vittoria

Si chiude con il posticipo la quarta giornata di campionato in serie C

Il Messina Volley ritorna alla vittoria, nel match casalingo della 4ª giornata del Campionato di Serie C femminile, contro lo Zafferana Volley per 3-0. Le ragazze guidate da Marcela Nielsen conquistano tre punti contro la tenace compagine diretta da coach Angelo Caffo. Primi due set in cui le due formazioni si sono battute faccia a faccia, con il tezo parziale appannaggio delle padrone di casa, caparbie nell’aggiudicarsi l’intera posta in palio.

“E’ un buon modo di riprendere fiducia dopo la sconfitta della settimana scorsa – commenta Marcela Nielsen a fine gara – e lavoreremo come sempre sugli errori commessi. Ci sono stati molti cambi in questa partita e mi è piaciuta l’energia nell’ultimo set ed è bello vedere una squadra che gioca così. Complimenti alle mie ragazze in quanto hanno dato tutte il loro contributo. Questa è una squadra che ha giocatrici diverse con caratteristiche diverse, però sempre validi, e mi piace dare la possibilità a tutte di potersi mostrare e divertire”. “E’ un match che ci siamo giocati alla pari fino al secondo set – dichiara mister Caffo – la mancanza del posto quattro titolare e della seconda palleggiatrice un po’ hanno influito, ma siamo riusciti a dimostrare il nostro gioco contro un Messina Volley che sicuramente è avanti. Noi siamo una squadra che veniamo da due anni di promozioni e siamo una compagine molto coesa, elemento che ci ha portato avanti fino ad oggi. Già siamo proiettati alla prossima sfida e cercheremo di prendere i tre punti contro Torregrotta”.

Messina Volley – Zafferana Volley 3-0 (25-21; 25-22; 25-10)

Primo set equilibrato fino al break di casa (+5; 10-5) firmato da Giulia Mondello. Le ospiti si ricompattano, pareggiano e si portano avanti di una lunghezza (12-13) con Patrizia Angela Buscemi e Lucia Erica Catania. La squadra di casa va in pausa, ma al rientro Catania timbra il +3 (12-15). Nielsen e l’ace di Giulia Bisicchia pareggiano (15-15) e si viaggia punto a punto fino al nuovo vantaggio locale (+1; 18-17) con Barbora Basile e Nielsen. E’ adesso Caffo a chiamare time-out con il Messina Volley a +2 (22-20) grazie a due ace di Basile. Secondo discrezionale ospite e nuovo ace della Basile (23-20). Alessandra Cuzzola sigla il set-point (24-21) concretizzato da Nielsen (25-21). Nel secondo le ospiti vanno avanti di tre punti (0-3) con Sara Bella e Erika Privitera. Le etnee volano a +7 (5-12), ma il Messina Volley si ricompatta e piazza un break che gli consente di ricucire a -3 (11-14) con Nielsen e Cuzzola. Caffo chiama la pausa, ma la rientro le padrone di casa pareggiano e si portano avanti (+1; 15-14) con gli spunti di Basile e Cuzzola. Nuovo discrezionale ospite con la Nielsen che firma il +2 (16-14). Botta e risposta fra le due squadra fino al -1 (21-20) dettato dall’ace di Catania. Privitera pareggia (22-22), ma Basile e due punti di Cuzzola chiudono il set in favore delle giallo-blu (25-22). Terzo in parità fino al 6-6 quando Mondello porta avanti le padrone di casa (8-7). Le peloritane piazzano un break di otto punti (+9; 16-7) con Basile, Nielsen, Mondello e Bisicchia che costringono il coach ospite a chiamare la pausa. Lo Zafferana accorcia a -7 (17-10), ma il Messina Volley concretizza il nuovo vantaggio che gli consente di chiudere il match (25-10) con Nielsen, Sara Arena e Basile.

Tabellino

Messina Volley: Bisicchia, Mondello, Laganà (Cap.), Ignoto, Basile, Nielsen, Arena M., Runci, Arena S., Cuzzola, La Spada, Natoli (Lib. 1), Colombrita (Lib. 2). All. Guglianolo, 2° All. Rizzo

Zafferana Volley: Bella, Buscemi, Catania, Cavallaro, Cristaldi, Privitera (Cap.), Sciuto R. Sciuto A. (Lib.). All. Caffo.

Arbitri: Perdichizzi e Micale.

Risultati 4ª giornata

Giardini del Volley – Ssd UniMe 1-3

Barcellona – Amando Ionica 0-3

Messina Volley – Zafferana 3-0

Torregrotta – Nino Romano 0-3

Fima Milazzo – Team Volley Messina 3-0

Futura Santa Teresa -Randazzo 3-1

Classifica Serie C girone B f

Amando Ionica, Nino Romano, Futura Volley Santa Teresa 12; Messina Volley, Fima Milazzo 9; Zafferana 6; Randazzo 4; Torregrotta, Ssd UniMe 3; Barcellona 2; Giardini del Volley, Team Volley Messina 0 punti.

*una partita in meno