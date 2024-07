Il MessinaCon si prepara al “salto”: l’edizione di fine agosto punta in alto

L'obiettivo è migliorare le 14mila presenze dello scorso anno. Annunciati due big: Immanuel Casto e Fumettibrutti. Attesa per gli altri ospiti. Ci saranno anche cosplay, giochi da tavolo e molte novità

MESSINA – Il MessinaCon si prepara a tornare. Il 30 e 31 agosto e l’1 settembre si terrà al Palacultura (ma non solo) l’evento giunto alla nona edizione, ma già dal 26 agosto ci sarà la mostra sul fumetto a Palazzo Zanca, gestito dall’Officina del Sole. Alla presentazione, con oltre un mese d’anticipo, c’erano gli assessori Massimo Finocchiaro e Liana Cannata, oltre la presidente di StrettoCrea Giuseppe Mulfari e tutti il direttivo, l’illustratore Fabio Franchi in rappresentanza dell’Officina del Sole e l’architetta Anna Carulli per la Fondazione architetti del Mediterraneo e InBar. E l’attesa cresce sempre di più dopo le 14mila presenze toccate lo scorso anno e con tante novità che verranno annunciate via via nel corso delle prossime settimane.

Finocchiaro e Cannata “al fianco dell’evento”

L’assessore Massimo Finocchiaro è stato il primo a parlare: “Non conoscevo questo mondo e l’ho scoperto piano piano, prima grazie alle installazioni al comune e poi grazie a Liana Cannata re a tutti questi giovani che organizzano un evento importante, che quest’anno sarà ancora più bello grazie anche all’utilizzo dell’Arena Cicciò. Pensavo fossero manifestazioni solo per giovani ma non è vero, perché ho visto anche meno giovani e famiglie. E ci sono anche economie che vanno raggiunte e risvegliate”.

Poi l’assessora Liana Cannata: “Noi come comune vogliamo ascoltare le varie realtà come Stretto Crea capaci anche di muovere un importante indotto economico e un turismo culturale non indifferente. Queste iniziative ben vengano e ringrazio questi giovani che ci mettono cuore, testa e talento. Siamo pronti a collaborare con loro e supportare questo settore. Molti vengono alla fiera del fumetto di MessinaCon e ne approfittano per visitare la città”.

Mulfari: “Tante novità, molte ancora da annunciare”

E Giuseppe Mulfari di StrettoCrea ha dato qualche piccolo spoiler: “Messina finalmente da qualche anno ha la sua fiera del fumetto e l’edizione del 2025 sarà la decima. Noi vogliamo ringraziare tutti, dal comune agli sponsor, passando per tutti coloro che sono nell’associazione e chi collaborerà a stretto contatto. La novità di quest’anno sono gli spazi: il foyer, il teatro, l’arena Cicciò e altri spazi del Palacultura come la biblioteca. Poi gli ospiti: abbiamo annunciato Immanuel Casto, un grosso content creator. Ma avremo anche Fumettibrutti (nome d’arte di Josephine Yole Signorelli, 33enne catanese pluripremiata e famosa in tutta Italia, ndr), ci sarà un firma copie e un talk. Le mostre partiranno dal 26 agosto e saranno gestire dall’Officina del sole. Ci sarà un sito e ci saranno i MessinaCon point dove acquistare biglietti e abbonamenti. Stiamo lavorando intanto all’evento Stretto Art per l’11 e il 12 ottobre”.