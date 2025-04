Il messinese Marchello campione italiano negli 800 stile libero, Ferrara da record

Per l'atleta cresciuto nell'Ulysse primo oro nazionale in vasca lunga. Per Ferrara dell'UniMe nuovo record regionale Juniores e Cadette nei 100 farfalla

RICCIONE – Dopo l’argento della prima giornata Davide Marchello torna nuovamente sul podio ai campionati italiani assoluti in corso allo Stadio del Nuoto di Riccione e stavolta sale sul gradino più alto del podio. Nella terza giornata infatti il nuotatore peloritano, nato a Messina e cresciuto sportivamente all’Ulysse anche se poi tesserato con l’Aurelia Nuoto e ora anche con l’Esercito, ha vinto la prima serie degli 800 stile libero che gli è valso anche il titolo nazionale, il primo in vasca da 50 metri. Per Marchello una buona prova in quanto abbassa il tempo di iscrizione che aveva conseguito alla vigilia e chiude in 7’53″32. Sorprendente la sua progressione nell’ultimo 200 metri, in quel momento si trovava ancora sesto e nell’ultima vasca, chiusa con un cinquanta metri sotto i ventisette secondi, ha rimontato Luca De Tullio che si accontenta dell’argento per appena sette centesimi di differenza. Marchello sarà ancora in gara oggi, mercoledì nei 200 stile libero, e domani, giovedì, nei 1500 stile libero.

Impegnata come unica squadra messinese l’UniMe. A portare in alto i colori del team universitario ci pensa Sabrina Ferrara, Juniores classe 2009, l’atleta allenata da Diego Santoro ha disputato la finale Junior del 100 farfalla nella seconda giornata di gare, lunedì, e ha chiuso al quinto posto con un crono di 1’01″90 questo crono le è valso il nuovo record regionale Juniores e anche nella categoria superiore Cadette. Non brillante la prova di Emma Arcudi nella stessa gara, ma la talentuosa reggina non è stata bene nei giorni scorsi ma ha deciso di onorare comunque l’impegno. Nella terza giornata in acqua anche Domenico Costarella che fa segnare il proprio personale nei 100 stile libero in 51″45. In gara quest’oggi nuovamente Arcudi nei 50 stile libero, domani nell’ultima giornata Arcudi ha in programma i 50 farfalla insieme a Giorgia Iaria.

