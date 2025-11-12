Il messinese Salvo Donato vince il Premio “Eccellenza italiana” a Washington

Il parrucchiere, fondatore del marchio Dolce Diva, è stato insignito del premio durante la cerimonia ufficiale

Un riconoscimento che valorizza il percorso di chi rappresenta nel mondo la qualità, la creatività e l’identità del talento italiano. Il messinese Salvo Donato, che oggi divide la sua attività tra Messina e Barcelona, ha ricevuto il Premio “Eccellenza Italiana” a Washington. “Portare il nome della mia città nel mondo è per me un orgoglio profondo” – dice.

Il Premio “Eccellenza Italiana”

Il Premio Eccellenza Italiana nasce nel 2014 per celebrare e mettere in risalto il talento, il merito e la reputazione degli italiani – imprenditori, professionisti, artisti e dirigenti – che si distinguono all’estero, in particolare negli Stati Uniti d’America, per la loro competenza e per la promozione dei valori del Made in Italy e del dialogo transatlantico.

La cerimonia di premiazione si tiene annualmente a Washington D.C., in contesti istituzionali di rilievo come il National Press Club. Il premio è anche uno strumento di co-lavoro e reputazione online, creando un ponte permanente tra l’Italia e gli Usa, valorizzando un modello economico e sociale incentrato sullo sviluppo umano. Nel caso di Donato, il premio celebra il suo impatto internazionale nel settore della bellezza e della cura dei capelli.

L’eccellenza italiana e Barcelona

Anche la testata spagnola “La Vanguardia” ha messo in luce la pluriennale esperienza di Salvo Donato, forte di oltre vent’anni nel settore. Il Premio Eccellenza Italiana lo ha celebrato per la sua professionalità e il suo contributo all’immagine del Made in Italy all’estero, riconoscendo una traiettoria basata su dedizione, tecnica e passione per l’arte del colore.

L’ispirazione per questo percorso ha radici profonde: “Da bambino mi affascinava vedere mia madre trasformare le persone con le sue mani attraverso i capelli”, spiega. Dopo aver aperto due saloni in Sicilia e aver consolidato uno stile fondato su eleganza e ascolto attivo del cliente, l’inquietudine creativa lo ha spinto a cercare nuovi orizzonti: “Volevo uscire dal mio Paese e portare il meglio del metodo italiano in un altro luogo con un’anima mediterranea”. La scelta è ricaduta su Barcelona, città dove ha inaugurato il suo salone Dolce Diva in una zona prestigiosa, all’angolo tra Calle Mallorca e Passeig de Gràcia.