Il meteo a Pasquetta: un rischio basso di pioggia a Messina

Per lunedì 21 aprile ci sono novità riispetto alle previsioni di alcuni gioni fa

METEO MESSINA – Allerta gialla domani in Sicilia. Molte nuvole sin dal mattino, per Pasquetta, ma la situazione a Messina non desta preoccupazioni. Rispetto alle previsioni dei giorni scorsi, il rischio di pioggia rimane basso nel pomeriggio e in serata. La tendenza è positiva, insomma, per chi intende trascorrere un lunedì di Pasqua sereno.

Per lunedì 21 aprile, le previsioni facevano riferimento a un’instabilità con lo sviluppo di nubi cumuliformi che avrebbero potuto produrre delle precipitazioni a macchia di leopardo. Precipitazioni maggiormente probabili nella seconda parte della giornata festiva. Tuttavia, le ultime ore, salvo sorprese, inducono a un maggiore ottimismo.