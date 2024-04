Il motocross in scena a Francavilla di Sicilia, vincono Garretta e Zanelli

Seconda tappa nel messinese dopo Tivoli, i vincitori di tutte le categorie

Il circus del fuoristrada, targato Federazione Motociclistica Italiana, fa tappa, dopo la siracusana Tivoli, a Francavilla di Sicilia. Nel crossodromo messinese del Motoclub Valle Alcantara, domenica 14 aprile, si è disputata la seconda prova del campionato regionale motocross. All’evento peloritano hanno partecipato circa 80 crossisti provenienti da tutta la Sicilia. L’organizzazione ed il tracciato hanno confermato il loro elevato livello e tutti i presenti si sono goduti una splendida e calda domenica di sport.

Classifica assoluta

A Francavilla di Sicilia il giro più veloce è stato realizzato da Eros Aricò con il crono di 1:44.762, fatto segnare al terzo giro di gara 2. Lo stesso Aricò è stato l’unico rappresentante della categoria Fast della Mx2. Per la Expert si sono dati battaglia Antonino Sardisco, Carmelo Ferla e Davide Marabotto. La vittoria, nel testa a testa della Rider, è andata a Massimo Garretta che si è messo alle spalle Eugenio Tummineri. A chiudere il capitolo delle categorie madri troviamo Michael Montana e Alessio Panariello che si sono divisi le prime due posizioni della Mx1 Rider.

A tenere alta la bandiera della Femminile ci ha pensato Sophie Zannelli. Mentre, l’onere di raffigurare la Mx1 Challenge in terra peloritana è spettato a Marco Triolo. Mentre, sono saliti sul podio della Mx2 della stessa specialità Francesco Gargano, Marco Orazio Cosentino e Dario Strincone.

Categoria 125 e minicross

Come da nostra tradizione ad aprire il paragrafo dedicato alla nuova linfa delle due ruote siciliane presentiamo la 125. Il più veloce tra gli Junior è stato Pierpaolo Mosca che si è messo alle spalle la concorrenza serrata di Samuele Pasquale Rubino e Dario Caserta, che si sono dovuti accontentare, rispettivamente, di un secondo e terzo posto. Per quanto riguarda i Senior, il podio è stato completato in tale ordine, Carmelo Simone Schembri, Stefano Saladino e Corrado Caruso.

Passando agli 85, a fare gli onori di casa sono gli Junior con Filippo Anastasi, Riccardo Repici, Diego D’Angelo, Francesco Paternò, Gabriele Ciulla, Giordano Tolentino e Alfonso Zambuto. A loro rispondono, sponda Senior, Alessandro Mattia Ferraro, Francesco Ruinato, Matteo Luigi Schillaci, Giacomo Cinquemani, Salvatore Mangano, Giovanni Veneziano, Thomas Guzzardi, Simone Pantò, Marco Guzzardi, Andrea Antonino Longo, Stefano Di Fini e Gabriele Abbate.

In chiusura della minicross, sul circuito messinese di Francavilla, troviamo i 65 con i Cadetti ed i Debuttanti. A dare spettacolo, tra i primi, ci hanno pensato Filadelfio Furnari, Massimo Cottone, Giulio Guglielmini, Jonathan Salvatore Papa, Emanuele Pietro Di Paolo, Elia Provenzano, Mauro Nicotra, Paolo Intorre, Salvatore D’Angelo, Francesco Vasta, Vincenzo Puleo e Simone Scalzo.

Categoria Master, Veteran, Epoca

Il podio della Master è stato conquistato da Sergio Gusmano, Giuseppe Cundari e Sebastiano Curcuruto. Il terzetto di lusso composto da Antonino Zappalà, Luca Santangelo e Luigi Colletti è stato quello che ha preso le prime tre posizioni della Veteran. Lo stesso hanno fatto Massimo Nieli, Vincenzo Longhitano e Carmelo Zullo lato SuperVeteran. Ultimi ma non per importanza vanno citati i portabandiera del Trofeo Epoca che rispondono ai nomi di Giambattista Strano (Vintage 3) e Antonino Aldo Massimo Abramo (Vintage 4).