 Il nuovo soprintendente di Messina è Luigi Giacobbe

Il nuovo soprintendente di Messina è Luigi Giacobbe

Redazione

Il nuovo soprintendente di Messina è Luigi Giacobbe

mercoledì 28 Ottobre 2026 - 11:34

Storico dell'arte e dirigente di lungo corso, prende il testimone da Orazio Micali al vertice dell'ente

Cambio di guardia alla Soprintendenza di Messina: la Regione Siciliana ha ratificato la nomina di Luigi Giacobbe alla guida al posto di Orazio Micali.

Nel ruolo della dirigenza regionale dal 2005, Giacobbe porta con sé un solido bagaglio burocratico e accademico. Laureato in Lettere, con una specializzazione all’Ateneo di Siena e un successivo dottorato di ricerca, fino a oggi ha coordinato le operazioni dell’Unità operativa dedicata ad affari generali, contabilità, sicurezza e gare d’appalto dell’ente messinese.

Accanto al profilo gestionale figura una ricca attività scientifica centrata sulla conservazione del patrimonio locale: lo storico dell’arte ha infatti firmato e curato vari studi dedicati al territorio, tra cui le ricerche sui tesori d’arte di Giampilieri e la mappatura dei monumenti ai caduti nei 108 Comuni della provincia. Un’esperienza sul campo che lo vedrà ora impegnato nella gestione diretta della tutela artistica e paesaggistica di Messina e del suo circondario.

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