Condotta Fiumefreddo, completati i lavori: l’acqua tornerà a Messina con gradualità

L'Amam comunica il completamento nei dodici cantieri. A partire da mercoledì mattina una prima erogazione nelle zone coinvolte

MESSINA – “Conclusi con successo e in anticipo sui tempi previsti, i lavori in tutti i 12 cantieri allestiti simultaneamente da Amam, per efficientare la condotta idrica adduttrice da Fiumefreddo e la rete cittadina nei punti critici individuati in diverse zone. L’acqua è tornata a fluire nella condotta da un metro di diametro e in nottata i serbatoi principali si riempiranno per consentire, a partire da domattina, una prima erogazione nelle zone del Centro città e poi via via il graduale ritorno alla regolare distribuzione in tutte le zone cittadine servite”. Lo comunica la partecipata.

“Nonostante la complessità degli interventi sulla condotta e sulle reti e gli impianti cittadini, tutto si è svolto senza ostacoli e anche la macchina organizzativa a supporto della popolazione ha fatto registrare la completa evasione di tutte le richieste pervenute dai cittadini al numero unico 090.3687711 dedicato da Amam al Pronto intervento“, viene comunicato.

Oltre 80 unità impegnate oggi tra tecnici, operatori a supporto della popolazione, dirigenza e comunicazione. “A tutti loro e ai citttadini va il ringraziamento di Amam – dichiarano il presidente Salvatore Saglimbeni e il direttore generale Salvo Puccio – perché la fluidità nello svolgimento delle operazioni tecniche e di supporto e la capacità dei cittadini di seguire le nostre comunicazioni di servizio sulle modalità di contatto in caso di necessità, dimostrano che gli interventi di efficientamento, anche i più complessi, possono essere svolti con adeguata pianificazione a tutto vantaggio della qualità delle infrastrutture e del servizio da ottimizzare”.

“E proprio il servizio di Pronto intervento a disposizione dell’utenza, raggiungible al numero 090.3687711 e i punti fissi di erogazione a disposizione di tutti i cittadini saranno attivi h24. sino a totale regolarizzazione del servizio di distribuzione idrica”.

I punti fissi principali sono situati in zone strategiche della città, sono 4:

Via Principe Umberto, pressi Serbatoio Torre Vittoria (incrocio con v. Michele Amari)

Via Girolamo Savonarola, incrocio Via Onofrio Gabriele (pressi Piazza Castronovo);

Sede AMAM, Viale Giostra – Ritiro;

Viale Europa, pressi Ospedale Piemonte;

L’immagine è di repertorio.