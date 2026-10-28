 Messina. Auto in fiamme all'incrocio tra Viale Europa e Via La Farina: traffico paralizzato

Messina. Auto in fiamme all’incrocio tra Viale Europa e Via La Farina: traffico paralizzato

Redazione

Messina. Auto in fiamme all’incrocio tra Viale Europa e Via La Farina: traffico paralizzato

mercoledì 28 Ottobre 2026 - 11:07

Paura per un rogo improvviso al centro della carreggiata

Momenti di apprensione a Messina a causa di un’auto che ha preso fuoco improvvisamente, bloccandosi al centro della carreggiata all’incrocio tra viale Europa e via La Farina. Le fiamme e il denso fumo sprigionatisi dal veicolo hanno immediatamente richiesto l’attivazione della macchina dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a spegnere il rogo e a bonificare la zona interessata. Contemporaneamente, la Polizia Municipale ha chiuso l’area al traffico, posizionando i mezzi di traverso per interdire l’accesso all’incrocio e deviare i flussi veicolari, compresi i mezzi pubblici costretti a fermarsi. L’intervento si è reso indispensabile per consentire le operazioni di soccorso in totale sicurezza e limitare i disagi alla circolazione cittadina in uno dei nodi più importanti della viabilità urbana.

auto a fuoco la farina europa 2
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