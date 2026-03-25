Il parco di Tremestieri prende forma con panchine e ghiaia sui vialetti

PuliAmo Messina ancora al lavoro, stavolta col supporto degli scout Agesci Messina 14

Domenica scorsa si è tenuto un nuovo incontro nell’area verde accanto al parcheggio della Metroferrovia di Tremestieri. Nonostante il tempo incerto e qualche breve acquazzone, i volontari di Puli-AMO Messina insieme alla squadra degli Scout Agesci Messina 14 hanno portato avanti con determinazione le attività all’interno del futuro parco… che adesso inizia davvero a prendere forma.

Durante la giornata sono state 𝗽𝗼𝘀𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝘁𝗲 𝟴 𝗽𝗮𝗻𝗰𝗵𝗶𝗻𝗲, messe a disposizione dal Comune di Messina, lungo i sentieri e negli angoli più suggestivi dell’area, rendendo lo spazio sempre più accogliente.

Ma non solo: sono stati 𝗱𝗶𝘀𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝗶𝘁𝗶 𝗰𝗶𝗿𝗰𝗮 𝟮𝟬 𝗺𝗲𝘁𝗿𝗶 𝗰𝘂𝗯𝗶 𝗱𝗶 𝗴𝗵𝗶𝗮𝗶𝗮 lungo i vialetti, decorati con le pietre recuperate direttamente sul posto, iniziando così a definire percorsi e spazi del parco.

Quello che fino a poco tempo fa era un terreno incolto, abbandonato e spesso utilizzato come discarica abusiva, sta diventando giorno dopo giorno 𝗶𝗹 𝗽𝗶𝘂’ 𝗴𝗿𝗮𝗻𝗱𝗲 𝗽𝗮𝗿𝗰𝗼 𝘂𝗿𝗯𝗮𝗻𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘇𝗼𝗻𝗮 𝘀𝘂𝗱 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗰𝗶𝘁𝘁à.