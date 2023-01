Il Partito democratico piange l'ex commissario della Federazione reggina Puccio - Tempostretto

«Storico dirigente leale e solidale, per tutti amico sincero, uomo onesto e generoso, lascia in tutti noi il ricordo del suo impegno costante e integerrimo»

REGGIO CALABRIA – Dopo aver lottato con una malattia troppo tenace, è scomparso l’ex segretario regionale organizzativo Giovanni Puccio, già commissario provinciale del Partito democratico di Reggio Calabria.

Il Pd calabrese ne ha dato l’annuncio «con dolore e commozione» anche attraverso i suoi social network, ricordandolo come «storico dirigente leale e solidale, per tutti amico sincero, uomo onesto e generoso».

Puccio, è scritto nel ricordo diffuso dal partito, «lascia in tutti noi il ricordo del suo impegno costante e integerrimo, sempre disponibile, sempre pronto a sostenere il partito e i nostri valori». Cordoglio indirizzato ai familiari.

Così le cinque portavoce della Conferenza delle donne dèm

E in una nota diramata agli organi d’informazione le cinque portavoce provinciali della Conferenza delle Donne democratiche della Calabria Alba Amato, Simona Colotta, Barbara Panetta, Vladimira Pugliese e Lidia Vescio esprimono «profondo dolore per la scomparsa dello storico dirigente, il compagno Giovanni Puccio. Una vita vissuta al servizio del partito, con passione e lealtà, con generosità e abnegazione», ricordano le cinque dirigenti dèm, che nel porgere la propria vicinanza alla «sua amorevole compagna» Teresa Esposito rammentano: «Nelle nostre azioni politiche e in ognuna delle nostre battaglie al servizio di chi non ha voce rimarrà il suo esempio».