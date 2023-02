Il Pd di Reggio Calabria abbraccia la new entry Ruvolo - Tempostretto

Il presidente della Commissione Bilancio arriva da lunghi anni d'impegno all'interno del Partito socialista. «Sono felice, mi sento a casa» il suo commento

REGGIO CALABRIA – Si allarga la famiglia del Partito democratico di Reggio Calabria.

Il consigliere comunale reggino Antonio Ruvolo – socialista di lunga militanza – ha infatti aderito nei giorni scorsi ai dèm. «Una scelta – ha spiegato l’interessato nel corso di una conferenza stampa tenutasi alla Federazione reggina – figlia di un percorso di condivisione nato all’interno della civica Amministrazione e proseguita a livello politico nell’impegno che il Pd assume come perno del centrosinistra reggino e calabrese».



Accolto da un parterre d’eccezione, alla presenza del segretario regionale Nicola Irto, del provinciale Antonio Morabito, della cittadina Valeria Bonforte e vari dirigenti ed amministratori piddini, Ruvolo ha spiegato le ragioni di una scelta perfettamente «in linea con la sua tradizione familiare«», ha affermato lui, considerando «l’appartenenza del Partito Democratico all’area del Socialismo europeo e i percorsi comuni già fatti dal Partito socialista in più occasioni insieme al Pd, sia a livello locale che nazionale».

E i numerosi dirigenti piddini presenti hanno dato ad Antonio Ruvolo un caloroso benvenuto che guarda già ai prossimi appuntamenti politici, a cominciare dalla “fase due” delle Primarie dèm in programma il 26 febbraio, stavolta ai gazebo.

«Sono felice, mi sento a casa – ha commentato ancora Ruvolo -. Credo sia la naturale prosecuzione di un percorso nato tanto tempo fa e che proseguirà nell’impegno che metto a disposizione del partito».

