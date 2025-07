Il Pd: “Il sindaco Basile e la Giunta dicano sì al riconoscimento della Palestina”

Il Partito democratico di Messina prepara una mozione per impegnare l'amministrazione comunale a "farsi portavoce per la pace in Medio Oriente"

MESSINA – “Il Partito democratico di Messina depositerà nei prossimi giorni una mozione per impegnare sindaco e Giunta a farsi portavoce, in ogni sede istituzionale, di una posizione chiara per la pace in Medio Oriente, il rispetto del diritto internazionale e la tutela dei diritti umani”. Ad annunciarlo è il segretario provinciale del Partito democratico, Armando Hyerace (nella foto), insieme ai consiglieri comunali Antonella Russo, Alessandro Russo e il capogruppo dem Felice Calabró.

“Mentre pare andare verso una veloce risoluzione il rientro dei nostri connazionali e quello del nostro concittadino Antonio Mazzeo, riteniamo positiva la convocazione di Giunta e Consiglio da parte del sindaco per discutere di un tema come la situazione internazionale e la questione umanitaria a

Gaza”, proseguono. “Ma ora serve coerenza”.

La mozione dal gruppo democratico chiede di “sostenere il riconoscimento dello Stato di Palestina nei confini del 1967, accanto a Israele, con Gerusalemme capitale condivisa; promuovere un cessate il fuoco immediato, la liberazione degli ostaggi, la protezione dei civili e l’ingresso di aiuti a Gaza; condannare ogni tentativo di espulsione o annientamento del popolo palestinese; chiedere lo stop agli scambi di armi con Israele e l’adozione di sanzioni europee contro le violazioni del diritto internazionale; difendere la Corte penale internazionale come presidio di giustizia globale”.

“Il sindaco Basile, che ha voluto riunire la città su questo tema, ora ha l’occasione di dimostrare un impegno concreto per la pace, i diritti umani e il diritto umanitario internazionale”, concludono gli esponenti del Partito democratico messinese.

