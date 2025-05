Il ponte e il Pd, “un incontro con Basile per difendere Messina”

Il segretario provinciale Hyerace ha chiesto il confronto per porre l'accento su "un progetto devastante". Polemica Siracusano-Cgil

MESSINA – Il segretario provinciale del Pd Armando Hyerace annuncia un imminente incontro con il sindaco Basile. Ecco le sue parole: “L’ultima seduta della commissione consiliare sul ponte conferma quello che abbiamo sempre sostenuto: il progetto è incompleto, approssimativo e, soprattutto, altamente devastante per il territorio. I villaggi di Torre Faro e Contesse saranno rivoltati come un calzino! E per quanto tempo? Crediamo all’ulteriore storiella dei 7 anni? Per questo, ho chiesto un incontro al sindaco, che ha accettato e riceverà nei prossimi giorni una delegazione del Partito democratico”.

Insiste Hyerace sul suo profilo Facebook: “Ribadiamo un no chiaro, fermo e definitivo a questo progetto assurdo. Non esistono opere compensative che possano giustificare un tale scempio. È ora, quindi, di dire basta”, insiste Hyerace. Messina merita rispetto. E va difesa con forza”, a scriverlo è il segretario provinciale del Partito Democratico di Messina, Armando Hyerace, sul proprio profilo Facebook.

Siracusano: “Iniziativa Cgil contro sviluppo e lavoro”

Nel frattempo, la sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia, Matilde Siracusano, polemizza con la Cgil: “Solo in Italia può succedere che un sindacato, in questo caso la Cgil, decida di appellarsi all’Unione europea per bloccare una delle opere infrastrutturali più strategiche per il futuro del Paese: il Ponte sullo Stretto di Messina. Un’iniziativa incomprensibile e profondamente sbagliata, che dimostra ancora una volta come una parte del sindacato continui a farsi guidare dall’ideologia piuttosto che dalla visione dello sviluppo. Il Mezzogiorno ha bisogno di investimenti, di modernizzazione, di infrastrutture che lo colleghino al resto d’Europa e lo rendano finalmente competitivo”.

Continua Siracusano: “Il Ponte rappresenta crescita, occupazione, integrazione territoriale. Tentare di fermarlo con motivazioni pretestuose e tecnicismi giuridici è un atto di ostilità nei confronti del Sud e delle sue comunità. La Cgil dovrebbe difendere il lavoro, non ostacolare progetti che genereranno migliaia di posti. Continuare a dire ’no’ al progresso significa condannare intere generazioni a un futuro di marginalità e occasioni perdute. Il governo andrà avanti, con determinazione, per colmare il divario Nord-Sud e per dare al Paese le infrastrutture che merita”.

