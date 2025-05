Ponte, “avvio dei cantieri nella seconda metà del 2025 a Contesse e Ganzirri-Torre Faro”

La parola ai tecnici della Stretto di Messina. Al centro della commissione, a Palazzo Zanca, è stato il progetto e l'impatto sulla città

MESSINA – Dall’astrattezza ingegnieristica al concreto nei territori. Quale sarà l’impatto su un territorio già complicato come quello di Messina? Ieri mattina, nella commissione Ponte presieduta da Pippo Trischitta, è stato affrontato il tema dei cantieri a Contesse e Ganzirri/Torre Faro. In audizione due tecnici della società Stretto di Messina: gli ingegneri Gioacchino Lucangeli (responsabile per l’alta sorveglianza e per la progettazione stradale della Stretto e responsabile espropri ) e Daniele Scammacca (responsabile per la cantierizzazione e la risoluzione delle interferenze).

In apertura il presidente Trischitta ha annunciato una delibera, in discussione oggi, “per la realizzazione dello svincolo di Giampilieri Marina, come opera connessa, e del Polo Scientifico – Eco Grande Acquario quale opera compensativa”.

I primi lavori per il ponte a Messina

Si legge nella relazione della Stretto di Messina, con più di mille elaborati per il versante siciliano e calabrese: “Prevediamo nella seconda metà del 2025 l’avvio dei cantieri. I primi lavori riguarderanno la viabilità e le opere che permetteranno di minimizzare, fin dall’inizio delle attività, ogni impatto dei cantieri sul territorio. Il territorio sarà preparato ad ospitare i cantieri del ponte grazie all’esecuzione delle prestazioni anticipate che comprendono:

• Costruzione delle piste di cantiere, evitando l’interferenza del traffico dei mezzi di

cantiere con il traffico ordinario, e predisposizione dei campi base;

• Realizzazione dell’approvvigionamento idrico per soddisfare i fabbisogni di cantiere;

• Potenziamento del sistema fognario;

• Bonifica ordigni bellici;

• Risoluzione delle interferenze con i sottoservizi per garantire il loro funzionamento

durante la realizzazione dell’Opera;

• Monitoraggio ambientale ante operam;

• Indagini archeologiche e geognostiche;

• Opere compensative dell’impatto territoriale e sociale;

• Opere compensative ambientali”.

“Per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria sarà necessario allestire dieci cantieri operativi in Sicilia e uno in Calabria suddiviso in due lotti”.

Il cantiere di Ganzirri, la torre lunga 400 metri e il tema caldo della viabilità

Ha sottolineato l’ingegnere Scammacca: “Il cantiere di Ganzirri si estende per circa 27 ettari e ha come via d’accesso la strada panoramica. Si tratta di un’occupazione definitiva e qui sorgeranno dei parchi. All’interno saranno realizzati due pontili, per trasporto materiale e per fare giungere i conci sul versante Sicilia, e una pista di cantiere. Pista che parte dalla costa jonica e arriva fino al blocco di ancoraggio. Ci sarà il cantiere logistico e un impianto per realizzare le fondazioni sia del blocco d’ancoraggio, sia della torre. Il viadotto Pantano serve per il collegamento al ponte”. Previsto pure un impianto di “betonaggio” per le fondazioni. Ovvero l’attrezzatura specializzata utilizzata per produrre calcestruzzo in modo efficiente e uniforme.

“Con i sottoppassi evitiamo di far interferire viabilità di cantiere e locale”

Si tratta di una torre di 400 metri. In generale, le torri del Ponte, uno fra i due laghi e un altro in Calabria, avrebbero il compito di sorreggere i cavi di sospensione e rappresenterebbero lo “scheletro” portante dell’opera. Due torri alte quasi quattrocento metri, come grattacieli di media altezza. Ma il tema più caldo rimane quello della viabiilità. L’obiettivo, è stato ribadito in commissione, è non intasare la viabilità locale in via Circuito attraverso un percorso alternativo per i cantieri del ponte.

“Una nuova viabilità per collegare il cimitero di Granatari”

“Si prevedono una serie di sovrappassi, di cavalcavia, per non fare interferire la viabilità di cantiere con quella locale. Un lungomare verrà deviato per consentire la realizazione della torre. Chi percorre via Circuito si troverà un bypass e non ci saranno restringimenti, in modo da evitare ingorghi. Ci sarà un altro cavalcavia nel rettilineo Granatari e si arriva a un blocco d’ancoraggio nel segno di una nuova viabilità per consentire il collegamento al cimitero di Granatari”, ha evidenziato Scammacca. E l’ingegnere Lucangeli: “La pista di cantiere sarà totalmente separata e non sarà percorribile dal traffico ordinario.Via Circuito e Granatari non verranno percorse dal traffico di cantiere”.

La stazione metropolitana al Papardo e il cantiere di Contesse

Lungo la seduta si è parlato di molti aspetti tecnici: dai nastri trasportatori e i tre milioni di metri cubi di materiale, dai pontili fino alle aree, al cantiere di Contesse, con più di 112mila metri quadrati di superficie. Si prevede un passaggio di sette Tir all’ora in questa zona.

Dalla nuova stazione ferroviaria alla realizzazione di una strada alternativa che si collegherà allo svincolo di San Filippo, dalle talpe meccaniche ai nastri trasportatori per 17 chilometri, tanti gli aspetti che meritano un approfondimento. Con particolare attenzione alla viabilità di Messina sud. Il tutto senza dimenticare, dall’altra parte, la stazione metropolitana e l’area parcheggi al Papardo con un coinvolgimento totale del territorio cittadino.

Se quello di Ganzirri è di 27 ettari, il cantiere di Contesse dovrebbe essere undici ettari e vedrà al suo interno impianto di bedonaggio, lavorazione degli inerti e produzione di conci.

Le domande del Pd e le rassicurazioni dei tecnici, “la Roccia dello Stretto va tutelata”

Alle richieste di rassicurazioni, da parte dei consiglieri del Partito democratico, l’ingegnere Scammacca ha risposto che saranno rispettate le prescrizioni del Mase, ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica. Rassicurazioni pure sul trasporto per mare, riducendo quello su gomma, e sulla cura nell’evitare la dispersione di polvere sottili. E Lucangeli ha parlato di assenza verificata di arsenico ma “i controlli continueranno”.

Da parte sua, il capogruppo del Pd, Felice Calabrò, si è detto preoccupato per “gli effetti devstanti del ponte” e ha chiesto tutele per la Roccia dello Stretto, la “Beach Rock”.

Quanto ai tempi, di recente l’ammministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci, così si è sbilanciato: “Via libera del Cipess entro fine giugno e 40 giorni per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Quindi a fine estate l’avvio dei lavori“. E, in parallelo, il Comune di Messina attende l’ok alle misure compensative dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile.

