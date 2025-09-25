Il ponte, la Corte dei conti e il dovere della chiarezza

I rilievi dei magistrati contabili sul progetto confermano i tanti punti interrogativi sulla grande opera

di Marco Olivieri

Il ponte sullo Stretto continua ad accendere gli animi. E i rilievi della Corte dei conti, in primis i “documenti carenti e il progetto da integrare”, confermano i dubbi. Il tutto con l’obbligo, da parte della presidenza del Consiglio (dipartimento Dipe), di fornire risposte entro venti giorni. Al centro dell’analisi la delibera Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) n. 41/2025, approvata lo scorso 6 agosto, con il “sì” al progetto definitivo.

In attesa d’approfondimenti tecnici, una prima osservazione va fatta. Su questo giornale, spesso con il contributo giuridico dell’avvocato Nicola Bozzo, abbiamo messo in rilievo una serie di aspetti non convincenti legati all’operazione. Abbiamo evidenziato una serie di forzature. La sensazione è che l‘accelerazione politica non abbia consentito di studiare a fondo, in modo preliminare, tutti i nodi normativi, ambientali e strutturali. Senza dimenticare che il progetto per fasi, il cosiddetto “spezzatino”, espone a più rischi. E, in più, rimane il “peccato originale” della mancata nuova gara, senza dimenticare le riserve del presidente Anac Giuseppe Busia sui costi.

Il ponte e il tema centrale dell’impatto ambientale

Tra i rilievi della Corte dei conti, i dubbi sulla delibera del Consiglio dei ministri, del 9 aprile 2025, hanno un peso notevole. Delibera che ha approvato la relazione Iropi (Motivi imperativi di rilevante interesse pubblico). E i magistrati contabili chiedono chiarimenti rispetto alla compatibilità del progetto con la Direttiva 92/43/Cee, relativa alla conservazione degli habitat naturali, e con le Linee guida Vinca, Valutazione d’incidenza ambientale. Si tratta di un tema centrale. Non a caso le associazioni Greenpeace, Legambiente, Lipu e Wwf hanno presentato alla Corte dei conti una corposa memoria sulla delibera Cipess, concentrandosi sull’impatto ambientale della grande opera.

Vedremo come la situazione evolverà. Ma le osservazioni dei magistrati contabili confermano che manifestare perplessità in merito al discusso ponte e al suo iter non è da disfattisti. Tutt’altro. Pretendere chiarezza è un dovere. E rimane sempre la sensazione che le strade alternative a un’opera così impegnativa non siano state sviscerate, facendo ripartire la “macchina” prima che tutti i tasselli fossero a posto. Da qui i tanti punti interrogativi.

Articoli correlati