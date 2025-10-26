Il ponte sullo Stretto, i proclami e il bagno di realtà grazie alla Corte dei conti

I magistrati contabili entrano nel merito dell'operazione e ne evidenziano le falle. È interesse di tutti la massima trasparenza. O dovrebbe essere così

di Marco Olivieri

MESSINA, 7 giorni d’ordinaria follia – L’operazione ponte sullo Stretto non convince. La settimana, verso la fine, ha rivelato sorprese. Tanti annunci di posti di lavoro legati al ponte e 3.850 candidature in un solo giorno. Ma, soprattutto, la Corte dei conti non scioglie il nodo con il deferimento della delibera Cipess alla competenza della Sezione centrale il prossimo 29 ottobre. Ed entro il 7 novembre il responso dovrà esserci.

I dubbi sugli aspetti procedurali e sul piano economico-finanziario

Molti i dubbi sugli aspetti procedurali e sull’assoggettamento del ponte a “motivi imperativi di interesse pubblico” (procedura Iropi). E, ancora, la Corte dei conti non appare convinta del piano economico-finanziario. E in più si registrano “pareri mancanti, iter ambientale da integrare, coperture da validare, istruttoria documentale da rafforzare”, come riporta il Sole 24 Ore. Da qui la decisione del magistrato istruttore di proporre il deferimento alla Sezione centrale di controllo di legittimità, che dovrà decidere se registrare o restituire l’atto al governo. Fino alla decisione del Collegio, la delibera resta sospesa.

Il ponte sullo Stretto e le zone d’ombra illuminate dalla Corte dei conti

Sullo sfondo, un possibile ricorso alla Corte costituzionale. Merito dei magistrati contabili è quello di entrare nel merito dell’operazione e di evidenziarne le tante falle. È interesse di tutti la massima trasparenza: pontisti e no ponte, tifosi e non tifosi tra i cittadini. O dovrebbe essere così. Si tratta di un salutare bagno di realtà. Dall’aspetto critico dei costi al peccato originale di una mancata nuova gara, sono tante le zone d’ombra illuminate ora dai magistrati contabili.

Per il centrodestra i controlli come un “delitto” di lesa maestà

Ma una classe politica non all’altezza non entra quasi mai nel merito delle questioni. In particolare, il centrodestra di Meloni e Salvini, con la complicità di un’opposizione troppo fragile, reputa controlli e verifiche come un “delitto” di lesa maestà. Per la destra italiana, in buona compagnia in un’Europa e negli Stati Uniti allergici alle limitazioni democratiche, esiste solo il voto degli italiani. E mentre si gonfia l’astensionismo, ogni giorno di più chi prevale nelle urne dimostra la propria allergia a pesi e contrappesi, separazione dei poteri e bilanciamenti fondamentali in ogni democrazia degna di questo nome.

Così oggi il ponte e domani un altro tema alimentano la cultura del nemico, del risentimento e del vittimismo, che paga così tanto in democrazia. La decisione della Corte dei conti, con la necessità di nuove verifiche e lo stop momentaneo al ponte, ci riporta a un prezioso principio di realtà. Non esistono solo gli slogan, cara politica. Una politica troppo liquida. Spesso inconsistente.

Stretto di Messina, dettaglio, foto di Rosario Lucà.

