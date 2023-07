Il premio Oscar Susan Sarandon in visita a Chianalea - Tempostretto

Il premio Oscar, Susan Sarandon sarà premiata con il Colonna d'Oro alla carriera in occasione della ventesima edizione del Magna Graecia Film Festival

SCILLA . In attesa di ricevere il premio, Colonna d’Oro alla carriera in occasione della ventesima edizione del Magna Graecia Film Festival, il premio Oscar Susan Sarandon, ha visitato l’antico borgo di Chianalea a Scilla. La Sarandon ha origini siciliane, grazie al nonno materno, Giuseppe Vincenzo Criscione, era di Ragusa, dove tra l’altro ha partecipato ad un vento per celebrare i ragusani nel mondo.