Il presidente Fee Italia, Mazza, nei centri jonici bandiera blu. La visita a Furci, unica new entry in Sicilia 2022 VIDEO - Tempostretto

FURCI SICULO – Il presidente Fee Italia, Claudio Mazza, si è recato in visita a Furci Siculo, paese che quest’anno ha ottenuto la bandiera blu (una new entry in Sicilia). Ad accoglierlo il sindaco, Matteo Francilia. Nella cittadina jonica sono giunti anche i sindaco di Roccalumera, Gaetano Argiroffi (bandiera blu per il secondo anno consecutivo) e di Alì Terme, Carlo Giaquinta (che ha ricevuto il riconoscimento per il terzo anno consecutivo). La bandiera blu, per il sesto anno consecutivo, è andata anche a S. Teresa di Riva, centro in cui è sindaco Danilo lo Giudice. I primi cittadini intervenuti hanno sottolineato l’importanza del riconoscimento, anche per i risvolti di natura socio-economica. L’obiettivo – è stato il coro unanime – è quello di poter fregiarci di una intera Riviera Blu, da Alì Terme a S. Alessio…