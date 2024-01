Il primo allenamento del Messina nel 2024. Manetta: "Integriamo subito i nuovi" - Tempostretto

La squadra inizia la settimana della sfida interna col Cerignola. Differenziato per Lia, Pedicillo ed Emmausso, rientrati in gruppo Ortisi e Tropea

MESSINA – Dopo Capodanno il Messina è tornato in campo al Marullo di Bisconte dove martedì pomeriggio si è riunito per la prima volta nell’anno nuovo. Dopo gli ultimi giorni del 2023 che hanno visto i calciatori effettuare un richiamo di preparazione per prepararsi al meglio fisicamente al girone di ritorno, si stimano più di 40 km percorsi a cavallo tra il vecchio e nuovo anno, ieri si è tornato anche a calciare la palla dopo i due appuntamenti di fine dicembre alla pista di atletica Cappuccini.

Rientrati in gruppo a tutti gli effetti Ortisi e Tropea che a differenza dei compagni hanno percorso qualche giro di campo in più alla fine, avendo saltato in parte il richiamo atletico. Presenti ma si sono allenati a parte Lia, Emmausso, deve fare la risonanza per un fastidio al ginocchio, e Pedicillo, di quest’ultimo si attende il nulla osta ma è considerato già parte del gruppo. L’allenamento si è svolto con il gruppo diviso con una parte dei calciatori che effettuava una parte di corsa e poi si dava il cambio con gli altri che nel frattempo lavoravano sul fraseggiare nello stretto. Aggregati con la prima squadra anche i Primavera Jacopo Fumagalli, Rosario Paratore e Giovanni Quattrocchi, anche il portiere Antonio Di Bella ma lui ormai è stabile.

Il programma degli uomini allenati da Modica, in vista della sfida di domenica alle ore 14 contro l’Audace Cerignola, prevede quest’oggi una doppia seduta a Bisconte, nella giornata di domani giovedì amichevole contro la Primavera, ancora da capire se al Marullo o a Santa Lucia alla stessa ora della prossima sfida di campionato. Venerdì una sola seduta con una delegazione della squadra che pomeriggio sarà impegnata al Papardo con Abc (Amici dei Bambini in Corsia), infine certa la rifinitura di sabato al Franco Scoglio.

Marco Manetta: “Ripartiamo dalla solidità difensiva”

“Abbiamo lavorato durante la sosta – spiega il leader della difesa Marco Manetta, il più utilizzato dei centrali fin qui – per farci trovare pronti. È importante partire carichi e farci trovare pronti in questo girone di ritorno, servirà entusiasmo per affrontarlo nel migliore dei modi. Quando siamo sul campo dobbiamo essere animali da battaglia, come dice il mister, e dare tutto nelle due ore in cui ci alleniamo, il lavoro per questa squadra è la base fondamentale, poi dobbiamo metterci il cuore e la testa. Loro sono sempre una squadra ostica con qualità, ci aspettiamo una partita dura ma siamo in casa e dobbiamo cercare di fare un’ottima prestazione”.

Difesa in crescita, una sola rete subita a dicembre.

“Come dico sempre, quando non subiamo gol è merito di tutta la squadra a partire dagli attaccanti che danno una mano. Come difensori ovvio che fa piacere comunque non prendere reti e avere una solidità difensiva è importante e porta anche punti. Il 90% delle volte in cui non abbiamo preso gol abbiamo vinto, dobbiamo ripartire anche da questa solidità difensiva che in Serie C può essere importante”.

La pausa è servita per un richiamo e anche a chiarirsi le idee?

“Sicuramente abbiamo lavorato per essere pronti fisicamente e affrontare questo girone di ritorno nel migliore dei modi. A livello di spogliatoio abbiamo lavorato in armonia affrontando carichi pesanti di lavoro, aspettiamo i nuovi rinforzi per integrarli velocemente. Nel mercato di gennaio non c’è molto tempo e quindi quando arriverà gente nuova in spogliatoio dovremo essere bravi noi che già ci siamo a integrarli”.

Aggiornamento sul mercato

Proprio Manetta ha fatto riferimento al mercato. Il Messina dopo l’ultima sfida contro il Monopoli ha già annunciato quattro uscite: Ferrara, De Matteis, Zammit e Darini. Servirà sicuramente un secondo portiere, che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, e un centrale difensivo, previsto soltanto un arrivo in questo ruolo da affiancare a Manetta, Pacciardi e Polito.

Rosafio sembra molto vicino al Messina, il direttore sportivo della Spal Fusco, ai colleghi di MessinaSportiva, ha fatto capire che l’operazione sarebbe già ben avviata e resa possibile dal rapporto tra il tecnico Modica e il calciatore, quest’ultimo però arriverebbe solo in prestito fino a giugno avendo un contratto con i ferraresi fino al 2025.

Invece per le ultime notizie da Cosenza, dove sono tesserati Arioli e La Vardera che sembrano sul taccuino del ds Roma, si attende di capire se la società confermerà il tecnico Caserta che si priverebbe dei due. In quel caso l’arrivo di un terzino sinistro e un attaccante a cascata potrebbe voler dire l’allontanamento del progetto di Tropea e uno degli attaccanti, il maggior indiziato sembra Cavallo.

