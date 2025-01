Il primo Messina di Banchieri con “lo spirito giusto”, ora servono i rinforzi in attacco

La difesa tutto sommato ha retto e anche con personalità, davanti però uscito De Sena i biancoscudati sono scomparsi

MESSINA – La sfida tra Casertana e Messina si è risolta in un pareggio che tutto sommato ai biancoscudati non dispiace perché gli avversari, più che in campo per la salvezza, non scappano via aumentando il divario. Altro punto a favore del Messina è quello “spirito giusto” di cui parla mister Banchieri dopo la prima partita con lui in panchina, i biancoscudati hanno tenuto bene il campo, non sono stati protagonisti dei soliti svarioni difensivi e per più di un’ora di gioco hanno creato rischiando anche di raddoppiare. “Abbiamo saputo attaccare e soffrire da squadra – ha detto il tecnico nel post partita – con l’atteggiamento giusto. I ragazzi hanno dato il 150 per cento. Abbiamo offerto un’ottima prestazione. Ovviamente ci dispiace non avere vinto, era l’obiettivo con cui ci eravamo presentati qui”.

Hanno convinto i nuovi acquisti, ma diversi di questi non hanno ancora tutti i novanta minuti nelle gambe e dopo l’uscita dal campo di Buchel e De Sena, ad esempio, la differenza un po’ si è vista. Proprio l’autore del gol dell’iniziale vantaggio, e uomo più pericoloso dei biancoscudati, tornato in gol dopo più di un anno ha spiegato la sua commozione dopo la rete: “Ero commosso perché venti giorni fa ho perso mio padre. Quindi il gol è dedicato a lui. È stato un po’ brutto scendere in campo con tutta la mia famiglia sugli spalti ma senza il pilastro a cui ci appoggiamo. Mi ha cresciuto e mi ha fatto diventare quello che sono”. In seguito parlando della sua prima da titolare col Messina ha elogiato al squadra: “Devo fare i complimenti a tutti i ragazzi per il risultato e perché si sono impegnati tantissimo. Non era facile con un nuovo allenatore recepire subito i concetti giusti. Sono stati bravissimi”.

Prossime mosse di mercato

Risolto il nodo allenatore ed evitato di capitolare a Caserta dopo una settimana turbolenta per prossime mosse del Messina sono ovviamente da fare sul mercato. Proprio nell’ultima settimana sistemato il centrocampo, con Frisenna che è tornato tra i convocati e in campo, e la difesa che dovrebbe essere apposto, atteso l’annuncio del portiere Avella già nelle prossime ore, il ds Roma potrà concentrarsi nel reparto dove viste anche le partenze di Anatriello e Petrungaro il Messina è più scoperto, sia numericamente che qualitativamente.

Luciani ha dimostrato ancora una volta di non poter reggere da solo un peso così gravoso e a De Sena va comunque affiancato almeno un esterno e va cercate comunque un’altra punta. Per questo ruolo si fa insistentemente il nome di Rocco Costantino attaccante di esperienza per la categoria che arriverebbe dalla Lucchese. Settimane fa invece si faceva il nome di Ricci e si sognava il ritorno di Zunno per l’esterno, vedremo cosa ci dirà l’ultima settimana di mercato. Tra le operazioni non ufficializzate ma che possiamo considerare già concluse come detto Avella in entrata, con conseguente partenza di Krapikas vedremo se per Trapani, mentre sembra più certa la partenza e la destinazione di Giuseppe Salvo che andrà a Picerno.

L’attuale rosa del Messina

Portieri: Titas Krapikas (1999), Flavio Curtosi (2004).

Difensori: Mame Ass Ndir (2001), Damiano Lia (1997), Antonio Marino (1988), Umberto Morleo (2005), Giuseppe Salvo (2003), Daniel Dumbravanu (2001), Raul Morichelli (2002), Bright Gyamfi (1996).

Centrocampisti: Vincenzo Garofalo (1999), Giulio Frisenna (2002), Davide Petrucci (1991), Leonardo Pedicillo (2003), Domenico Anzelmo (2004), Marco Crimi (1990), Marcel Büchel (1991).

Attaccanti: Blue Mamona (2002), Gabriel Adragna (2006), Martino Cominetti (1998), Alessio Re (2003), Pierluca Luciani (2002), Carmine De Sena (1991), Francesco Dell’Aquila (2004).

Movimenti di mercato ufficializzati

In uscita: Antonio Di Bella (2006 alla Nuova Igea Virtus), Marco Manetta (1991 al Picerno), Francesco Rizzo (1998 al Team Altamura), Lino Ortisi (2002 al Team Altamura), Gennaro Anatriello (2004 al Trapani), Luca Petrungaro (2000 al Potenza), Manuel Di Palma (2004 in prestito alla Nuova Igea Virtus).

In entrata: Daniel Dumbravanu (2001 dalla Lucchese, prestito con opzione di riscatto), Marco Crimi (1990 dal Trapani), Carmine De Sena (1991 dal Monopoli), Raul Morichelli (2002 in prestito dal Perugia), Francesco Dell’Aquila (2004 in prestito dal Torino), Domenico Ingrosso (2000 dall’Audace Cerignola), Marcel Büchel (1991 dalla Spal), Bright Gyamfi (1996 dal Cosenza).

