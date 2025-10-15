Il Racing City Group lancia la festa per i 125 anni del Messina

Sul sito del gruppo sarebbe indicata la data del primo dicembre per un evento al Franco Scoglio

MESSINA – Dalla tarda mattinata di martedì il gruppo di Justin Davis e Morris Pagniello ha acquisito il ramo sportivo aziendale dell’Acr Messina in liquidazione. Al momento in modo provvisorio e con la querelle che sia ancora possibile presentare offerte migliorative per l’asta. Secondo il legale del gruppo, Raimondo Adamo, che era presente in aula ieri in tribunale questo non sarebbe possibile.

In tutto questo il Messina sembra essere sopravvissuto e i soldi arriveranno dalla Global Capital che supporterà l’avventura siciliana del gruppo. Un gruppo che neanche si è presentato in città ma che già lancia un’iniziativa per il prossimo 1 dicembre. In quella data infatti ricorreranno i 125 anni del Messina calcio, visto che il 1 dicembre del 1900 fu fondata la squadra. Per celebrare a dovere la ricorrenza si starebbe pensando ad un evento al Franco Scoglio che magari coinvolga anche le vecchie leggende giallorosse e biancoscudate. Sarebbe certamente un ottimo modo di presentarsi della nuova società. Sul sito del gruppo già da stamattina è possibile registrarsi. L’intento è restare aggiornati sull’iniziativa, conoscere l’importo dei biglietti e magari acquistarli per primi e a prezzi scontati.