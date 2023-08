Il rally del Tirreno torna a Messina, in piazza Duomo - Tempostretto

Appuntamento il 23 e 24 settembre

Dopo alcune edizioni lontano dalla città dello Stretto, tornerà a Messina il “Rally del Tirreno”, 20esima edizione della manifestazione automobilista organizzata da Top Competition, con il supporto della Delegazione ACI Sport Sicilia e dell’Automobile Club di Messina ed in partnership con la Città Metropolitana di Messina.

Sabato 23 e domenica 24 settembre 2023, Piazza Duomo si trasformerà nel fulcro dell’affascinante e storica gara che sarà valida anche come “6° Rally Storico Messina”, come “Coppa Rally 8^ Zona” e “Campionato Siciliano per auto moderne e storiche”, la serie regionale promossa da ACI Sport Sicilia, guidata da Daniele Settimo.

“Finalmente questo storico Rally torna a Messina e ne siamo entusiasti”, dichiara il sindaco Federico Basile. “Abbiamo sostenuto l’organizzazione dell’evento perchè crediamo nella sua forte valenza promozionale per il nostro territorio e con Piazza Duomo, il fulcro storico della Città che tornerà ad ospitare una grande iniziativa sportiva. L’Amministrazione continua così ad essere sempre vicina a sostenere eventi di varia natura ma uniti da un unico comune denominatore, la promozione di Messina protagonista dentro e fuori i propri confini”, conclude Basile.

Già cospicuo il numero di adesioni ad una gara che, ancora una volta, si conferma come appuntamento di grande livello nel panorama rallystico internazionale.

Nella serata di sabato 23, a partire dalle ore 20.30, all’ombra del Campanile del Duomo saranno accolti equipaggi e vetture. La partenza è prevista alle 22, quando prenderà il via la Prova Speciale “Messina 1” che riporterà in riva allo Stretto il fascino delle gare automobilistiche in notturna.

Domenica 24, invece, saranno tre i percorsi cronometrati “Roccavaldina”, “Colli 4 Strade” e “Campo Italia”, da coprire per tre volte fino al traguardo finale, programmato alle 19, sempre a Piazza Duomo.

Nell’edizione 2022 l’arrivo si tenne a Villafranca Tirrena. In quell’occasione trionfarono Marcello Rizzo ed Antonio Pittella su Skoda Fabia; in seconda posizione arrivarono Roberto Lombardo e Andrea Spanò su Peugeot 207 Super 2000, davanti ad Ernesto Riolo e Maurizio Marin su Peugeot 208.