Il risanamento di Messina va avanti: commissariamento prorogato a tutto il 2025

L'annuncio di Matilde Siracusano: "Schifani e Scurria avranno un arco temporale certo e più consono per i gravosi impegni"

MESSINA. Era nell’aria, adesso è ufficiale. Il commissariamento per portare avanti le complesse opere di risanamento delle baraccopoli di Messina verrà prorogato a tutto il 2025. È quanto stabilisce un emendamento al decreto Milleproroghe approvato dalle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera dei deputati.

“Una buona notizia per la città dello Stretto – commenta Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata messinese di Forza Italia – un’occasione in più per continuare il percorso virtuoso intrapreso, senza rallentamenti e potendo contare su una semplificazione burocratica indispensabile per giungere in tempi ragionevoli all’obiettivo che ci siamo prefissati”.

“I lavori per gli sbaraccamenti e per cancellare il degrado da tanti quartieri di Messina – prosegue Siracusano – sta andando avanti in modo proficuo e costante, e tantissime famiglie hanno già avuto o avranno presto un nuovo decoroso alloggio nel quale vivere con maggiore serenità. Grazie a questa proroga – conclude la deputata messinese – il commissario, il presidente Renato Schifani, e il sub commissario Marcello Scurria, avranno un arco temporale certo e consono ai gravosi impegni che li attendono per concludere positivamente il lavoro avviato in questi mesi”.

