Il ruolo delle municipalità fa "saltare" la delibera toponomastica: l'iter deve ripartire da capo - Tempostretto

Lo scontro sull'inserimento dei consiglieri di quartieri come rappresentanti del territorio. Si dovrà passare di nuovo dalla commissione

MESSINA – Il “nuovo” regolamento sulla toponomastica dovrà rifare il giro, passando dalla commissione, per dare modo di partecipare all’iter per l’intitolazione di vie e piazze anche ai consiglieri di quartiere. Dopo una lunga discussione, la delibera approdata in consiglio due giorni dopo la prima approvazione della commissione di competenza è stata rispedita al mittente dal presidente Nello Pergolizzi.

Quali sono le modifiche

A presentare le modifiche era stato l’assessore a Cultura e Turismo, Enzo Caruso: “La norma che stiamo inserendo è, su sollecito della comunità greca, per modificare le targhe toponomastiche che hanno riferimenti a personaggi della storia della Grecia, e ne abbiamo tante, trascrivendo la scritta anche in greco. Inoltre nel nuovo regolamento daremo la possibilità di presentare proposte di intitolazione anche ad associazioni nazionali o locali legalmente riconosciute, partiti politici, scuole, università e organizzazioni sindacali. L’iter prevede comunque che si passi dalla commissione toponomastica, poi dalla Prefettura, e tutto il resto. L’ultima modifica è relativa alla tassa da pagare per chi non ha numero civico. Sarà così solo per le nuove costruzioni e per le vecchie costruzioni con nuovi ingressi da aprire”.

Il ruolo delle municipalità

Lunga la discussione sulla presenza di un rappresentate delle municipalità all’interno delle commissioni in base all’area in cui ricade l’eventuale intitolazione. A riaprirla è stato il consigliere di maggioranza Giuseppe Busà, che ha chiesto se le municipalità venissero coinvolte con atti di votazione o solo con prese d’atto. Caruso ha risposto: “Ad oggi non è prevista la presenza dei consiglieri di municipalità, ma potremmo pensare alla presenza di un consigliere ma senza diritto di voto, per non appesantire le commissioni nel caso in cui dovessero venire tutti i rappresentati di ogni circoscrizione. In passato è stato fatto il passaggio opposto, snellendo così tanto da eliminare anche i rappresentanti della Storia Patria, che poi invece devono essere sentiti dalla Prefettura. Attualmente quest’esclusione dalla commissione ritarda molto i lavori”.

Il Pd ha chiesto il rinvio della trattazione

Il Pd, con il capogruppo Felice Calabrò, ha proposto che il rappresentante sia proprio il presidente della municipalità: “Ci darebbe l’opportunità di dare la giusta attenzione al territorio”. Poi ha chiesto il rinvio della seduta per avere più tempo e preparare un emendamento sull’argomento in maniera tecnica e dettagliata. Sull’argomento è tornata anche Antonella Russo: “Avevamo detto per le vie brevi, con l’assessore Caruso, che avremmo ragionato con calma sull’argomento e non pensavamo che la delibera sarebbe arrivata in aula già dopo due giorni. In commissione abbiamo cercato di trovare la soluzione migliore, che fosse uno o tre rappresentanti per circoscrizione, uno che andasse solo quando serviva, insomma c’eravamo ripromessi di discuterne”.

A breve il rendiconto finanziario 2022

Dopo un’aspra discussione, è Pergolizzi a rimandare indietro la delibera: “Bisognerà ripassare dalla commissione. Ma vi ricordo che vanno vagliate bene e devono arrivare in consiglio già pronte le delibere”. Adesso in calendario per martedì 12 dicembre, alle ore 9, c’è il consiglio comunale con all’ordine del giorno la trattazione del “Rendiconto di gestione esercizio finanziario 2022” e del “Disavanzo di amministrazione derivante dal rendiconto di gestione 2022 – approvazione piano di rientro ai sensi dell’art. 188 del Decreto legislativo 267/2000”. Ma restano aperte le questioni Croce e commissione Ponte. Mentre nei corridoi si parla sempre più spesso di due nuovi consiglieri vicini al gruppo Lega-Prima l’Italia.