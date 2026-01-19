Porto di Tremestieri, il tavolo di confronto diventa stabile

Messina. Assente l'impresa ma sono attese novità a breve

MESSINA – Si apre una nuova fase per il completamento del porto di Tremestieri. Nel corso di un vertice operativo a Palazzo Zanca è stato deciso che il coordinamento tra le parti sociali e le istituzioni assumerà una forma strutturata e continuativa, per monitorare passo dopo passo l’evoluzione del cantiere e garantire trasparenza sull’andamento del cronoprogramma.

Trivellazioni e aspetti tecnici

Il passaggio più rilevante riguarda l’avvio imminente di una serie di rilievi geotecnici. Già dalla settimana prossima, i tecnici inizieranno le operazioni di perforazione necessarie per la posa dei pali della barriera di protezione esterna, elemento fondamentale per la tenuta dell’intera infrastruttura.

Questi sondaggi preliminari saranno determinanti per stabilire se il progetto attuale sia confermato o se si renderà necessaria una variante.

Il confronto tra le istituzioni

All’incontro hanno preso parte il sindaco Federico Basile insieme ai vertici dell’Autorità di sistema portuale dello Stretto (Adsp), con il presidente Francesco Rizzo, e ai componenti della commissione tecnica. Il commissario dell’opera, Francesco Di Sarcina, ha seguito i lavori in videoconferenza, mentre le sigle sindacali hanno ribadito l’esigenza di tempi certi per la consegna. Proprio dai rappresentanti dei lavoratori è giunto un segnale di forte sollecitazione affinché non si verifichino ulteriori rallentamenti su un’opera considerata vitale per la logistica e l’economia del territorio.

I prossimi passaggi

La discussione è stata aggiornata a stretto giro: tra pochi giorni, una volta analizzati i primi dati provenienti dalle trivellazioni, le parti si riuniranno nuovamente per definire i dettagli operativi della costruzione. L’obiettivo è avere un quadro tecnico definito prima di procedere con gli interventi più invasivi sulla diga foranea.

Articoli correlati