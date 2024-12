 Il saldo Tari 2024 sull’App Io e sul Portale tributario

Mentre s'avvicina la terza scadenza, l'assessore Cicala informa i cittadini sugli strumenti "per procedere con pochi click"

MESSINA In ottobre la seconda rata. Ora, il 30 dicembre, s’avvicina la terza e ultima. Da parte sua, l’assessore ai Tributi del Comune di Messina, Roberto Cicala, informa i cittadini: “In questi giorni, è stato inviato un messaggio tramite l’App Io per comunicare agli utenti la disponibilità del saldo Tari 2024”. Grazie all’App è possibile consultare direttamente il proprio avviso di pagamento e procedere al saldo in pochi click, utilizzando il sistema PagoPa”.

Aggiiuge l’assessore: “Nel ricordare l’importanza di utilizzare questi strumenti digitali, l’assessore al ramo invita i contribuenti a optare per questi pagamenti digitali in quanto essi sono strumenti diretti a semplificare le operazioni e ridurre i tempi di attesa. Il tutto in linea con gli obiettivi dell’amministrazione comunale di innovazione e modernizzazione dei servizi resi al cittadino, raggiungibili anche attraverso la collaborazione e l’approccio di tutti per garantire un futuro promettente per questo importante aspetto della nostra economia digitale”.

L’alternativa è il Portale tributario

Coloro che non utilizzano l’App Io possono accedere al Portale tributario del cittadino. L’accesso è disponibile tramite Spid o Cie (Carta d’identità elettronica).

All’interno del Portale è possibile:

Scaricare tutti i documenti relativi alla Tari;

Effettuare il pagamento in maniera digitale tramite il circuito PagoPa;

Richiedere duplicati.



Qualora si riscontrassero difficoltà nell’accesso al Portale, è possibile richiedere un duplicato dell’avviso inviando una mail a:ristampatari@comune.messina.it

Per velocizzare la gestione della richiesta è necessario:

Inserire il codice fiscale completo, senza spazi, nell’oggetto o nel corpo della mail;

Allegare un documento di riconoscimento valido.

“Tutte le richieste inviate con modalità diverse verranno cestinate. Per comunicazioni future, nella stessa mail, è possibile indicare la volontà di utilizzare l’indirizzo email dal quale si scrive, come recapito per ricevere in futuro la documentazione Tari”, precisa l’assessore Cicala.

