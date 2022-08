I carabinieri salvano tartaruga marina al largo di Stromboli

Il salvataggio della tartaruga Caretta Caretta, avvenuto nei pressi di Stromboli, è stato eseguito dai carabinieri della compagnia di Milazzo

STROMBOLI – Vicenda a lieto fine per una tartaruga Caretta Caretta tratta in salvo nell’arcipelago eoliano nei giorni scorsi. La tartaruga, che era rimasta impigliata in una rete da pesca legata ad un galleggiante alla deriva, è stata tratta in salvo dai carabinieri della compagnia di Milazzo.

Ad intervenire in soccorso dell’animale a rischio d’estinzione i militari della Motovedetta CC 814 “Monteleone” a seguito di una segnalazione da parte di alcuni turisti, che avevano avvistato una tartaruga in pericolo al largo dell’isola di Stromboli.

Dopo essere stata soccorsa la tartaruga marina è stata trasportata sull’isola di Filicudi per ricevere le cure del caso. L’animale è stato consegnato all’associazione “Filicudi Wildlife Conservation” da anni impegnata nella gestione di un punto di soccorso per le tartarughe marine delle Eolie.