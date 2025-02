Il San Matteo Basket strapazza l’Unime in gara 1 dei quarti playoff

Le biancorosse si impongono alla Cittadella per 67 a 25. Questa sera in gara due possono archiviare la pratica e avanzare in semifinale

MESSINA – A poche settimane dall’incontro di stagione regolare sono tornate a sfidarsi nella post season San Matteo e Unime. La novità più grande è stata il passaggio di Raffaella Melita dalle file unviersitarie a quelle biancorosse, Raffaella lascia la sorella Alessandra per andare a giocare con l’altra sorella Raffaella. In campo non c’è mai stata partita con la Lucchesi Serramenti San Matteo che ha dominato la gara staccando le rivali nel primo quarto e allungando sempre di più. Questa sera, mercoledì 26 febbraio, si torna in campo per gara 2, appuntamento ore 21 alla palestra comunale di Ritiro, con l’obiettivo per le atlete di coach Grillo di chiudere la serie e avanzare alla semifinale dove incontreranno Viagrande.

Ssd UniMe – San Matteo 25-67

La prima gara dei playoff si sviluppa come previsto: la Lucchesi Serramenti prende subito il controllo del match, chiudendo il primo quarto sul 18-9, trascinata da Cosenza, Ingrassia e Renata Melita. L’Ssd UniMe prova a reagire nel secondo periodo con Morabito e Sahin, ma le biancorosse rispondono colpo su colpo con Mallouk e Mercancini, andando all’intervallo lungo avanti di 17 lunghezze (37-20). Sul finale del quarto, però, il gioco si è interrotto per un malore di Asia Morabito, colpita da un innalzamento di pressione. Fortunatamente, dopo i soccorsi, la ragazza si è ripresa, ma in via precauzionale è stata tenuta a riposto per tutto il resto della gara da coach Venticinque. Nel terzo quarto, le ragazze di coach Grillo mettono in cassaforte la vittoria: l’ex di turno, Raffaella Melita, domina nel pitturato e la Lucchesi Serramenti chiude il parziale con un netto 22-1. Gli ultimi dieci minuti, quando le squadre sono sul 59-21, servono per dare spazio anche alle giovani, con la classe 2007 Alice Vinci che trova la gioia del canestro, guidata dall’esperienza di Polizzi. Il risultato finale recita 67-25.

Tabellino

Parziali: 9-18, 11-19, 1-22, 4-8.

Arbitri: Campanella e Nigro.

Ssd UniMe: Palermo 8, Minutoli 0, Cundari 2, Versace 0, Fiorentino 0, Melita A. 2, Lekaj 2, Morabito 5, Costantino 0, Sahin 6.

Coach: Venticinque.

Lucchesi Serramenti San Matteo: Morabito 3, Essouisy 8, Mercancini 7, Ingrassia 6, Cosenza 7, Vinci 2, Cascio 2, Arigó 4, Melita Re. 14, Polizzi 3, Melita Ra. 11.

Coach: Grillo. Assistenti: Lucchesi, Bonaccorsi.

Articoli correlati