Il Seamus Finnigan della saga cinematografica di Harry Potter a Etna Comics 2025

L'attore Devon Murray incontrerà i fan siciliani il prossimo 31 maggio. Ecco il programma degli eventi che lo vedranno protagonista

Devon Murray, l’attore che ha interpretato Seamus Finnigan nella saga cinematografica di Harry Potter, sarà per la prima volta in Sicilia tra i grandi ospiti della tredicesima edizione di Etna Comics.

Sabato 31 maggio l’attore irlandese, che ha vestito i panni di uno degli studenti di Grifondoro (la casa più ambita della scuola di magia e stregoneria di Hogwarts), parteciperà a una conferenza gratuita ad accesso limitato su prenotazione, che si terrà in sala Galatea, seguita da un esclusivo Meet & Greet.

Gli appassionati della saga avranno quindi la possibilità di incontrare l’attore, che dopo il panel si sposterà a Potter Alley, l’area dedicata ad Harry Potter, realizzata per l’occasione all’interno del padiglione E7 del centro fieristico Le Ciminiere di Catania.

Il programma degli incontri

La conferenza è prevista per le ore 11:00 in area Movie ed avrà una durata approssimativa di novanta minuti. Il Meet & Greet si svolgerà invece a partire dalle ore 15:00 a Potter Alley e sarà un’occasione unica per ascoltare i racconti dell’attore, scoprire curiosità dal dietro le quinte di Harry Potter e incontrarlo di persona.

Conferenza: Devon Murray racconterà la sua esperienza sul set di Harry Potter, risponderà alle domande del pubblico e condividerà aneddoti e retroscena inediti nel corso di una conferenza curata dalle associazioni culturali PotterCast e Universo Fantasy. La partecipazione a quest’incontro sarà gratuita, ma sarà necessario prenotarsi sul sito etnacomics.com per assicurarsi un posto.

Meet & Greet esclusivo: i fan avranno l’opportunità di conoscere Devon Murray durante un incontro speciale con foto e autografi. Saranno disponibili pacchetti esclusivi che includeranno, oltre alle classiche foto e firma, anche delle vere e proprie chicche quali una stampa limitata e numerata a mano su base 100 e un photo-booth tematico. I biglietti per il Meet & Greet saranno acquistabili in anticipo sul sito di Etna Comics.

Servizio di autenticazione: per sottoporre un oggetto autografato al processo di autenticazione con rilascio di lettera di autenticità progressiva e univoca, sarà necessario presentarsi in Potter Alley, allo stand PotterCast.