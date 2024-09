Il settore femminile del Team Volley Messina torna sul taraflex della Juvara

Primo test match per la formazione che disputerà il torneo di serie D. Lunedì 2 Settembre la presentazione a Palazzo Zanca delle squadre

MESSINA – Sono tornate a calcare nuovamente il taraflex della palestra “Juvara” le ragazze del Team Volley Messina. Nella serata di venerdì 30 agosto, si è svolto un allenamento congiunto; protagonista la prima squadra femminile, che milita in Serie D, opposta nella partitella in famiglia alle ragazze del settore giovanile nate nel 2005/2006.

Primo test che è servito per riprendere l’attività sportiva e permesso ai tecnici e relativi staff dei due gruppi di proseguire il proprio percorso di preparazione in vista dei campionati che verranno.

Nella passata stagione la formazione che ha disputato il campionato di Serie D femminile era inserita nel girone B con altre dodici squadre provenienti dalle provincia di Messina e Catania. Le ragazze guidate dallo staff tecnico composto da Laganà, Donato e Chitè hanno concluso il campionato in sesta posizione a quota 44 punti. Questi sono arrivati grazie alle quindici vittorie a fronte delle nove sconfitte subite, di cui una al tie-break che ha quindi portato comunque punti alla causa. Per capitan D’Amico e compagne adesso il ritorno alla Juvara, anche se non in una partita ufficiale, dove nella passata stagione erano arrivate nove delle quindici vittorie ottenute a fronte di sole tre sconfitte tra le mura amiche.

Il 2 Settembre la presentazione a Palazzo Zanca

Lunedì 2 settembre, il Team Volley Messina si presenterà ufficialmente alla città. Appuntamento aperto a tutti alle ore 11 presso il Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, dove saranno presenti le istituzioni locali e federali. Nell’occasione, sarà esposto il progetto, le attività future sul territorio e le squadre che disputeranno i campionati nella prossima stagione sportiva, dai settori giovanili maschili e femminili fino alla serie D femminile e la serie C maschile.

