“Il sottopasso di via S. Cecilia si è allagato perché mancano ancora le pompe”

L'ingegnere Rizzo rassicura: "I lavori, seppure con qualche ritardo, procedono bene e, una volta completati, non succederà più. L'apertura slitta a giugno"

MESSINA – “Il sottopasso di via Santa Cecilia ieri si è allagato perché i lavori sono stati fatti male? Chi lo dice non sa di cosa parla. L’area di cantiere di via Santa Cecilia, parte finale dei lavori della nuova via Don Blasco, è stata invasa da una quantità staordinaria di pioggia, che si è concentrata in centro, e che ha provocato grandi problemi altrove. Pensiamo a Santo Stefano di Camastra. Ma quello che è accaduto al sottopasso è normale perché, allo stato attuale, abbiamo la vasca ma mancano le pompe. Stamattina alle sei ero già sul posto ed entro le 11 gli operai hanno svuotato la vasca”. A precisare la situazione è l’ingegnere Antonio Rizzo, direttore dei lavori della nuova via don Blasco ed esperto del Comune di Messina.

Spiega Rizzo: “La prossima settimana saranno montate sei pompe grosse: tre di base e tre d’emergenza. E ci sarà una vasca di compensazione per contenere le acque della prima pioggia. Un gruppo elettrogeno si attiverà in caso di necessità e le tre pompe in più potranno essere attivate quando ci sarà bisogno. Si tratta di un sistema efficiente, capace di ricevere una quantità elevata di litri al secondo. Siamo in ritardo, con i lavori, di qualche settimana ma a giugno finiremo”.

