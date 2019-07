IL SUGGESTIVO BORGO DI TORRE ARCHIRAFI HA OSPITATO IL PRIMO ETNA TORRE WINE - Tempostretto

Le eccellenze enogastronomiche dell’Etna, lo scorso weekend hanno invaso Palazzo Vigo in Torre Archirafi, frazione marinara della frazione di Riposto, in provincia di Catania, con la prima edizione “Etna Torre Wine”, manifestazione atta a valorizzare i vini ed i prodotti agricoli dell’Etna. Una tre giorni, dov’è stato possibile fare conoscere e degustareI vini sia della Sicilia orientale che della Sicilia occidentale, I prodotti tipici l’olio del Consorzio Dop Monte Etna, il miele dell’associazione dei produttori di Catania, oltre a numerosi prodotti caseari ovini, caprini e bovini della Sicilia orientale. Questa prima edizione Etna Torre Wine è stata organizzata da Agriturist Sicilia, ConfTorre e Onav, con la preziosa e fattiva collaborazione dell’associazione, “La Strada del Vino dell’Etna”, che “ha aderito con grande entusiasmo con i suoi associati – come ha dichiarato il direttore della Strada del Vino dell’Etna, Marika Mannino – perché le strade del vino arrivano al Porto dell’Etna e quindi ci è sembrata una location da valorizzare. Ed una via per la valorizzazione è sicuramente il vino”. Un evento importante che ha rinnovato la tradizione di Riposto – ha affermato il sindaco, Enzo Caragliano – perché questa città era un importante centro di produzione e di commercio del vino. Con questa tre giorni si è ritornati dunque agli antichi valori ma con un percorso moderno. Un momento di evasione, per i turisti che affollano la nostra città, e di valorizzazione delle nostre eccellenze”. L’evento Etna Torre Wine è stato “Plastic Free”, gli organizzatori hanno utilizzato materiale di carta e vetro riciclabile.

Dario Rondinella