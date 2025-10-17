“Il tagliando della Giunta Basile”, per De Luca qualcuno farà le valigie

Il capo politico ha passato una giornata a Messina con sindaco, assessori e presidenti delle partecipate. "Qualcuno alla fine non aveva una bella cera"

MESSINA – Cateno De Luca incalza la Giunta Basile e fa intravedere la possibilità di un addio anticipato per qualcuno tra assessori e presidenti delle partecipate. Così su Facebook il capo politico del progetto “TiAmoSicilia” e di Sud chiama Nord:: “Una intera giornata a Palazzo Zanca con il sindaco, gli assessori e i presidenti delle partecipate per fare la ricognizione e verifica dell’attuazione del programma amministrativo. A tutti loro ho detto: Fate finta che tra qualche mese dobbiate lasciare questo palazzo, e che sia giusto farlo lasciando un buon ricordo, nel segno degli impegni che abbiamo assunto con i messinesi nel giugno 2022”.

Continua l’ex sindaco di Messina, deputato regionale e primo cittadino di Taormina: “Questa tensione è utile in vista di venerdì prossimo, quando analizzeremo tutto ciò che ancora non è stato fatto ma che avrebbe già potuto essere realizzato da ciascun assessore e da ogni partecipata. Così il tagliando a fine anno lo potremo fare a ragion veduta. Ps: qualcuno/a non aveva una bella cera alla fine della giornata”.

