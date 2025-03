De Luca lancia “TiAmoSicilia”, 100 euro e niente cellulari per il debutto

Il leader dà appuntamento il 18 marzo a Taormina per presentare il Centro studi. E festeggerà pure il compleanno. Stampa e social banditi

TAORMINA – Tra don Luigi Sturzo e Umberto Tozzi. Cateno De Luca presenta il Centro studi “TiAmoSicilia”, il suo nuovo e misterioso progetto politico. L’appuntamento è martedì 18 marzo al Palazzo dei Congressi di Taormina, alle 17.30, e le prenotazioni sono in corso sul sito della “creatura” che il leader terrà a battesimo il giorno del suo compleanno. Un doppio festeggiamento, insomma. E se don Sturzo rimane un modello, per il ruolo centrale dei sindaci nella struttura amministrativa concepita dal fondatore del Partito popolare, il titolo della nuova realtà ricorda pure una celebre canzone. Tutto torna ed è in linea con la vena pop e d’impatto del suo istrionico fondatore. In ogni caso, chi partecipa dovrà versare 100 euro, si sa che la poilitica costa, e consegnare il cellulare.

Massima segretezza, insomma, niente stampa e niente dirette social. Niente foto e riprese ma, tranquilli, Cateno ex Scateno, ora è più moderato, pensa a tutto. E c’è un numero per la reperibilità dei presenti. In quest’occasione, De Luca presenterà il “manifesto valoriale” e il programma delle attività per il triennio 2025-27. Per poi festeggiare con prodotti siciliani (“Buon compleanno, Cateno!”). E si insiste sull’aspetto economico. Ovvero sul fatto che si possano fare altre donazioni, oltre le 100 euro per la “prima”.

Le ambizioni di Cateno De Luca

In sostanza, anche se rinuncerà a candidarsi come presidente della Regione siciliana, il deputato regionale e sindaco di Taormina rimane un politico ambizioso. Ha annunciato un passo indietro formale da capo di Sud chiama Nord ma è sempre lui la guida. L’alleanza con il centrodestra è cosa fatta ma l’ex primo cittadino di Messina non vuole stare nella coalizione da gregario. Bensì, da protagonista.

Nel frattempo, Sud chiama Nord lancia messaggi al centrodestra, di sicuro concordati con il lider maximo. Così il coordinatore regionale Danilo Lo Giudice ipotizza un’alleanza con il centrodestra che veda come candidato presidente Gaetano Galvagno. E il “padre nobile” Schifani, che intende ricandidarsi? Mistero.

Galvagno: “Io candidato presidente? C’è già Schifani”

Poco dopo non è mancata la risposta dell’attuale presidente dell’Ars ed esponente di Fratelli d’Italia: “Per quanto sia lusingato dall’amico Danilo Lo Giudice, Schifani sta lavorando più che bene ed è il naturale candidato a succedere a sé stesso. Nel centrodestra è spesso valsa la regola secondo cui il presidente della Regione uscente è il naturale ricandidato. A maggior ragione questo principio vale per il presidente Schifani, che sta svolgendo un ottimo lavoro e al quale mi lega non soltanto un rapporto politico, ma anche di leale amicizia. Proseguire su questa strada è nell’interesse dei cittadini e della Sicilia”.

Castelli e Lo Giudice si muovono per ScN mentre De Luca concepisce la sua nuova “creatura”

Nel frattempo, mentre Lo Giudice e la presidente di ScN Laura Castelli cercano nuovi spazi politici sulla scena regionale e nazionale, Cateno De Luca sogna in grande con il suo Centro studi. Ma “senza soldi non si canta messa” e quindi, intanto, l’invito è a dare il proprio contributo per la causa. Chi lo ama lo segua. “Non puoi mancare! Prenota il tuo posto”.

Foto tratta dalla pagina Fb di Cateno De Luca.

