Il Tar ferma la caccia in Sicilia per la seconda volta, la Regione vuole chiedere la revoca del decreto

L'assessore Sammartino vuole fare ripartire subito la stagione

Scontro aperto tra la Regione Siciliana e la giustizia amministrativa sul fronte della caccia: il Tar Sicilia (sezione di Palermo) ha accolto il ricorso sospendendo l’efficacia del nuovo calendario venatorio adottato il 9 novembre 2026. Subito dopo la decisione, l’assessore regionale all’Agricoltura, Luca Sammartino, ha annunciato l’immediata richiesta di revoca del decreto.

«Da qualche ora l’amministrazione regionale ha appreso di una decisione del Tar Sicilia – sezione di Palermo di sospensione dell’efficacia del nuovo calendario venatorio adottato il 9 novembre 2026. Il decreto del presidente del Tar è stato adattato senza alcun previo contraddittorio con l’amministrazione, seppur nel pieno rispetto delle facoltà concesse dal codice di procedura amministrativa. L’amministrazione regionale intende chiedere la revoca del decreto in ragione delle argomentazioni giuridiche e tecnico scientifiche che sorreggono l’emanazione del nuovo calendario venatorio» – commenta l’assessore regionale all’Agricoltura, Luca Sammartino.

«La Regione – prosegue l’assessore – intende condurre in tutte le sedi competenti la giusta battaglia per il legittimo esercizio della caccia nel pieno rispetto dei livelli minimi di tutela della fauna, che non richiedono dell’attualità di alcun piano faunistico venatorio, ma molto più semplicemente della attualità dei dati tecnici sullo stato di consistenza e di conservazione delle specie cacciabili. Tali dati sono in possesso dell’amministrazione regionale e sono stati condivisi da ultimo con l’Ispra. Allo stesso modo il Piano faunistico non deve contenere il numero di capi che si possono cacciare e ciò perché tali dati devono essere contenuti solo nel calendario faunistico, così come prevede la legge anche nazionale. Il nuovo calendario ha consentito la caccia in un numero ancora più ristretto di aree rispetto al passato e ciò proprio per tutelare al massimo la fauna».

«L’amministrazione ritiene che il principio di precauzione non debba e non possa essere chiamato in causa in astratto, circostanza che paralizzerebbe qualsiasi attività amministrativa, ma necessiti di indizi concreti e puntuali di pericoli immediati per la fauna. Di tali pericoli non vi è traccia, né nel parere Ispra – da ultimo positivo – né negli atti delle associazioni ricorrenti, né, infine, nelle decisioni del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia – aggiunge -. Esistono, invece, dati precisi e attuali che l’attività venatoria, con tutte le limitazioni imposte dall’ultimo calendario, non può in alcun modo arrecare danno alla fauna, come condiviso dagli organi tecnici».

«Per queste ragioni l’amministrazione regionale chiederà al Tar di rivedere la propria decisione alla luce della lettura degli atti e delle difese che non è stato possibile in alcun modo sottoporre al Tribunale. La Regione non intende prevaricare alcun potere, né intendere eludere alcuna decisione dei Tribunali della Repubblica; rivendica, però, il diritto di individuare essa il punto di equilibrio fra la tutela di diversi e contrapposti interessi alla luce di precisi dati tecnici che essa possiede ed altri non hanno mai elaborato».