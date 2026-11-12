Giustizia riparativa, il lavoro del Centro e degli operatori: “Oggi 5 casi, ma arrivano anche 4 minori”

Il progetto porta le firme di Comune, Unime e associazione Spondé. A finanziarlo è il ministero con 224 mila euro per il primo anno

MESSINA – Si è parlato di giustizia riparativa nella seduta odierna della settima commissione consiliare, presieduta da Antonella Feminò. La presidente ha invitato l’assessora alle Politiche sociali Alessandra Calafiore e i vertici dell’associazione Spondé, che gestisce il presidio territoriale nato dalla sinergia con Comune e Università degli Studi di Messina. Ma come funziona il Centro di Giustizia riparativa? Calafiore ha spiegato che il presidio è il simbolo di una “riforma di civiltà che permette a chi ha posto in essere un reato di capire il reato stesso, oltre che di essere riaccolto dalla società”.

224mila euro per il primo anno

Al suo fianco Giuseppe Macaione, coordinatore dell’associazione Spondé, e le referenti del centro Carmela Procopio e Roberta Schneider. Quest’ultima ha sottolineato l’importanza dei locali, che si trovano al Palazzo Satellite e garantiscono privacy agli utenti. Ha poi spiegato che i fondi derivano “dalla riforma Cartabia. Al Comune di Messina è stato affidato un finanziamento di 224mila euro per la prima annualità. La parte più importante, circa 220mila euro, riguarda la gestione operativa del centro e l’attività del terzo settore. Oggi abbiamo 9 operatori che lavorano in un clima di massima riservatezza, in spazi di confronto in cui è possibile ricostruire legami che spesso i reati spezzano”.

Cos’è la giustizia riparativa

Ma cos’è la giustizia riparativa? Il ministero della Giustizia sul proprio sito istituzionale la definisce “una modalità di risposta al reato complementare alla giustizia penale tradizionale, orientata a promuovere il riconoscimento della vittima, la responsabilizzazione della persona indicata come autore dell’offesa e la ricostruzione dei legami sociali incrinati dal fatto di reato”.

“Introdotta in modo organico dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in attuazione della legge delega 27 settembre 2021, n. 134, la giustizia riparativa si colloca nel solco dei principi affermati dalle fonti internazionali ed europee, che valorizzano la centralità della persona e la necessità di affiancare al momento dell’accertamento della responsabilità penale uno spazio di ascolto, dialogo e riparazione. Essa non si sostituisce al processo penale né ne altera le garanzie, ma offre alle parti coinvolte dal reato un percorso parallelo, autonomo e volontario, fondato sul consenso, sulla partecipazione attiva e sull’intervento di un terzo imparziale: il mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa, iscritto nell’apposito elenco“.

Al Centro messinese 5 casi: in arrivo anche 4 minori

Lo scorso 29 settembre, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, era stato lanciato il progetto e spiegato il valore sociale di “fare comunità” e di “intrecciare nuove relazioni”, senza dimenticare il reato. Anche Macaione, oggi, ha parlato di “spostare il focus dalla violazione della norma al bisogno di rendere responsabile consapevole l’autore dell’offesa. Quindi non sull’azione, ma su tutto ciò che ne deriva e che causa il reato nella vita delle persone. L’approccio passa dalla violazione ai bisogno delle persone”. Riguardo al lavoro svolto fin qui, invece, ha parlato di “3 linee direttrici: il raccordo istituzionale con l’autorità giudiziaria, che invia i casi al centro; il dialogo con il territorio, coinvolgendo le associazioni che si spendono su diversi temi; e la gestione degli invii. Attualmente ne gestiamo 5, tutti adulti, mentre ne stanno arrivando altri 4 per soggetti minori”.