Milazzo. Con una gamba fratturata resta 15 ore al Pronto soccorso prima di poter essere operato

La denuncia della Uil Messina: "Problemi organizzativi e strutturali che non possono più essere ignorati". Calderone (Futuro Nazionale) preannuncia un'interrogazione al ministro della Salute

MILAZZO – “Quindici ore di attesa al Pronto soccorso di Milazzo prima di trovare un posto letto disponibile a Messina per un giovane con una frattura che necessitava di un urgente intervento chirurgico”. Il caso è stato denunciato da Ivan Tripodi, segretario generale della Uil Messina, e da Livio Andronico, segretario generale della Uil Funzione Pubblica Messina, che hanno chiesto un intervento urgente dell’assessorato regionale della Salute e della direzione generale dell’ASP di Messina. “Si tratta di un episodio – spiegano – che riporta drammaticamente all’attenzione le criticità della sanità pubblica nella provincia di Messina e, in particolare, nell’area tirrenica e nebroidea”.

La Uil sottolinea che l’Ortopedia dell’ospedale di Milazzo dispone di appena 12 posti letto per un bacino di circa 120 mila abitanti, che durante il periodo estivo supera le 200 mila presenze. “E’ del tutto ovvio – continuano Tripodi e Andronico – che non vi è alcuna responsabilità degli operatori sanitari, i quali quotidianamente con professionalità ed abnegazione garantiscono l’assistenza sanitaria tra mille difficoltà, mentre, al contrario, emergono in maniera macroscopica i problemi strutturali e organizzativi che non possono più essere ignorati”.

Calderone (Futuro Nazionale): “Caso inaccettabile se confermato”

“Se la notizia verrà confermata, è inaccettabile quanto accaduto all’ospedale Fogliani di Milazzo, dove un paziente – secondo quanto denunciato da un sindacato locale –, ha dovuto attendere troppe ore su una barella, prima di essere accolto in reparto”. Così Tommaso Calderone, parlamentare e responsabile di Futuro Nazionale in Sicilia. “Il caso di Milazzo – dice Calderone – è l’emblema del fallimento delle politiche sanitarie in Sicilia, con i cittadini che pagano colpe di chi governa malissimo. La Sicilia è una delle Regioni che registra un altissimo tasso di mobilità passiva, perché i siciliani giustamente preferiscono curarsi altrove. E poi ci sono le interminabili liste d’attesa, la Sicilia rientra fra le sei Regioni d’Italia che registrano un peggioramento simultaneo del rispetto dei tempi per le visite specialistiche e gli esami diagnostici”. Per Calderone il caso accaduto all’ospedale di Milazzo merita attenzione. “Sto depositando – conclude – un’articolata interrogazione al Ministro della Salute per la grave situazione in Sicilia”.