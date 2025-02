Il Team Scaletta cala il tris nel derby dello Stretto di Coppa Italia

La biancazzurre vincono per 3-2 contro la Reggio Sporting Club. Al PalaMili vanno in gol Firrincieli, De Gaetano e Cristiano, due assist per Marchetta

MESSINA – Ottimo esordio del Team Scaletta nel torneo di Coppa Italia, competizione che vede quest’anno fare il proprio esordio nella categoria della Serie B Nazionale. Impegno difficile per la squadra messinese, che riceveva la Reggio Sporting Club, nella gara infrasettimanale valevole per il recupero del match di Coppa Italia, inizialmente previsto per domenica e posticipato a causa delle condizioni metereologiche.

Le ragazze di coach Cernuto proseguono però nella grande scia di questo 2025, mostrando carattere e convinzione nei proprio mezzi contro un’avversaria di grande caratura. Avvio scoppiettante della compagine messinese che si porta subito in vantaggio con Firrincieli, ottimamente servita da Marchetta e poi trova il raddoppio sempre con la stessa Marchetta abile a mettere De Gaetano nelle condizioni di insaccare a porta vuota. Reggio che si fa viva e trova immediatamente la rete che accorcia le distanze con Porpiglia, e poi insacca il goal del pareggio a firma Pantano. Nella ripresa, gara vibrante e giocata a viso aperto con l’occasionissima ospite con Primavera, che fallisce a porta sguarnita, prima che Cristiano trovi il definitivo vantaggio Scaletta, grazie ad un rimpallo favorevole con Cacciola. In chiusura Reggio che preme con il power-play e Scaletta che va vicino alla quarta rete con Marchetta che centra in pieno il palo.

Adesso smaltito l’impegno infrasettimanale, per il Team Scaletta alle porte ritorna il campionato con la gara importante per il proseguo della stagione, da giocarsi tra le mura amiche contro la Lady Mondragone. Formazione ospite autrice fin qui di una ottima stagione che arriva in Sicilia forte di 17 punti ed in piena zona playoff. Calcio d’inizio che è fissato alle ore 15 di domenica 9 febbraio al “Pala Mili”.

