Il Team Scaletta cede a testa alta alla capolista Sangiovannese

La formazione imbattuta e a punteggio pieno nel girone D di Serie B di futsal non dilaga contro le biancazzurre di coach Cernuto

Il Team Scaletta esce sconfitto dal campo della Sangiovannese, capolista del campionato con quattro vittorie su quattro, ma lo fa a testa alta dopo una prestazione solida, intensa e ricca di segnali positivi. Le ragazze di coach Cernuto confermano il percorso di crescita iniziato già dalla prima giornata e rafforzato dall’ottima prova offerta una settimana fa contro il Mondragone. «I risultati verranno, ci interessa il gioco in questo momento», ripete spesso il tecnico, e il gioco si vede, pur con qualche inevitabile mancanza in fase realizzativa, dove serve ancora quel pizzico di killer instinct sotto porta.

Il campionato ora si ferma per il turno di sosta, ma la stagione del Team Scaletta non si ferma affatto: all’orizzonte c’è l’esordio in Coppa Italia. Domenica la squadra scenderà in campo al Pala Nitta alle ore 16 contro la Meta Catania, occasione per continuare a crescere e dare ulteriore continuità a un percorso che, al di là del risultato, sta costruendo identità, fiducia e gioco.

Sangiovannese – Team Scaletta 2-1

La gara è vibrante fin dai primi minuti: ritmo alto, contrasti duri, occasioni da ambo le parti. La Sangiovannese passa in vantaggio con una giocata personale di Laine, ma il Team Scaletta reagisce con personalità e trova il pari su calcio piazzato grazie a Marchetta, favorita da una deviazione che inganna il portiere di casa. Il primo tempo si chiude sull’1-1, risultato che fotografa equilibrio e intensità.

Nella ripresa la capolista alza il baricentro, mentre lo Scaletta difende con ordine e riparte con coraggio, rendendosi pericoloso in contropiede. A sette minuti dalla sirena arriva però l’episodio decisivo: Laine ruba palla, si invola, la sua prima conclusione viene respinta, ma sul tap-in serve un pallone comodo per Santana che deposita in rete a porta vuota. Nel finale le messinesi tentano il tutto per tutto, anche con il portiere di movimento, ma senza riuscire a trovare il meritato pareggio.