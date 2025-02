Il Team Scaletta continua a sorridere in Coppa, battuta la Meta Catania

Successo per 3-2 in trasferta contro le etnee e primo posto nel girone di Coppa Italia. La vittoria porta le firme di Cristiano e la doppietta di Pensabene

MESSINA – Il Team Scaletta torna dalla trasferta contro la Meta Catania con tre punti che ne consolidano il primato nel girone di Coppa Italia. Gara sul parquet neutro di Acireale, campo dalle dimensioni ridotte che certamente non ha messo a proprio agio nessuna delle due squadre. Dopo la sfida vinta contro la Reggio Sporting Club, curiosamente con lo stesso punteggio, il Team Scaletta si trova al primo posto e imbattuta in questa Coppa Italia.

Biancazzurre che adesso si rivedranno, a distanza di una settimana, con le etnee stavolta sul parquet amico della Meta Catania per la gara di Serie B che mette in palio punti importanti per la corsa salvezza in serie B femminile. Appuntamento previsto alle ore 16 di domenica 23 Febbraio.

Meta Catania – Team Scaletta 2-3

Ospiti che hanno approcciato molto bene al match, passando in vantaggio grazie ad una bella imbucata di Pensabene che ha trovato Cristiano, abile a deviare di prima intenzione il pallone alle spalle di Sciacca. Scaletta che continua a manovrare il gioco e trova l’episodio a lei favorevole, con De Gaetano che viene atterrata nei pressi dell’area di rigore. Vibranti proteste per la squadra di casa che chiedeva l’intervento fuori area, irremovibile il primo arbitro che manda sul dischetto Pensabene, glaciale nello spiazzare Sciacca e trovare la rete del 2-0. Meta Catania che cerca la reazione e gara che sale di intensità ma Scaletta che non vacilla riuscendo a tenere il pallino del possesso.



Ripresa che si apre come meglio non potrebbe per le messinesi, è ancora Pensabene a salire sugli scudi stavolta mettendosi in proprio, con un gran tiro che vale la rete dello 0-3. A questo punto però Scaletta che si sgretola e perde di vista la bussola del gioco, Meta Catania brava ad accorciare subito con Arenella, dagli sviluppi di corner. Intensità che sale ancora e cartellini che fioccano con il Team Scaletta che non riesce più a manovrare il pallone e Meta Catania che sale di giri. Finale tutto da vivere con un altro episodio, stavolta che premia la squadra di casa con Musumeci che batte velocemente la rimessa direttamente in porta, Arrigo non para pensando che il pallone non fosse stato deviato da nessuno, ma il primo arbitro decide per la rete valida e per il tocco e quindi risultato che adesso vede lo Scaletta comandare solo di una rete. Finale in cui la Meta Catania ci prova in tutti i modi ma Scaletta che riesce a resistere portando a casa i tre punti.

