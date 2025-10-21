Il Team Scaletta ribaltato e sconfitto a Catania nel derby

La seconda giornata in serie B nazionale di calcio a 5 non ha sorriso alle biancoblu peloritane, succede tutto nel secondo tempo. Per Messina reti di De Gaetano

MESSINA – Sconfitta esterna per il Team Scaletta, che cade sul campo della Meta Catania nella seconda giornata del campionato nazionale di Serie B femminile, ora le attendono tre sfide durissime contro Mondragone, Sangiovannese e Napoli, le uniche squadre ancora imbattute del torneo. Nella sfida in terra etnea le joniche partono con grande intensità, creando molto nel primo tempo, ma senza riuscire a concretizzare le tante occasioni costruite: la prima frazione si chiude infatti sullo 0-0. In avvio di ripresa la solita Martina De Gaetano sblocca il match, pescata perfettamente al centro su azione da corner: la pivot si gira e insacca con precisione per lo 0-1. La gioia dura però pochissimo, perché Scivoletto pareggia con una punizione potente che sorprende Martino e la barriera. Il Team Scaletta prova a reagire ma con poca lucidità, lasciando spazio alle ripartenze delle etnee. Ancora Scivoletto, su assist dell’ex Musumeci, trova il 2-1 con un gran tiro dalla distanza. Le messinesi tentano di riorganizzarsi, non trovando però la lucidità e la serenità che le servirebbero. Meta Catania che infatti regge il colpo e allunga con Li Noce, che, nonostante non fosse al meglio fisicamente, chiude una splendida triangolazione per il 3-1. Nel finale il Team Scaletta tenta il tutto per tutto con il portiere di movimento: arriva solo il tap-in di De Gaetano per il 3-2 definitivo.