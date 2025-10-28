Il Team Scaletta sconfitto di misura dalla Lady Mondragone

Una delle formazione più attrezzate del torneo deve faticare contro le peloritane nella terza giornata in Serie B femminile di futsal. Reti locali di Manti e Pensabene

Torna tra le mura amiche il Team Scaletta, che cede alla Lady Mondragone, una delle formazioni più attrezzate e ambiziose del torneo, ma vendendo cara la pelle fino all’ultimo secondo. Al Pala Laganà va in scena una gara intensa, giocata su altissimi ritmi da entrambe le parti, con continui capovolgimenti di fronte e grande agonismo. In gol per le biancazzurre Manti e Pensabene.

Nonostante la sconfitta, resta un’ottima prova per il Team Scaletta, capace di tenere testa per lunghi tratti a una delle big del campionato e di mostrare carattere, grinta e qualità di gioco. Il prossimo appuntamento è in programma domenica 2 novembre, con una nuova e impegnativa trasferta sul campo della San Giovannese, formazione che viaggia a punteggio pieno con tre vittorie in altrettante gare.

Team Scaletta – Lady Mondragone 2-3

La partita si sblocca a metà del primo tempo: la Lady Mondragone approfitta di un errore in costruzione del Team Scaletta per rubare palla e trovare la rete del vantaggio con Rapuano, abile a infilare la porta di casa. Le ragazze siciliane reagiscono immediatamente, costruendo numerose occasioni con Pensabene e Firrincieli, e sfiorano il pari in contropiede con Calabrese, ma Arciello si oppone con un grande intervento.

Il pareggio arriva nella seconda parte della prima frazione: Antonella Manti segna la sua prima rete in maglia Scaletta, finalizzando al meglio un cambio gioco di Marchetta e battendo di punta all’angolino. Il gol chiude un primo tempo combattuto, macchiato da un violento scontro tra Cretella e Firrincieli, con quest’ultima spinta contro la cancellata che delimita il parquet. Fortunatamente, la giocatrice di casa non ha riportato conseguenze gravi.

Nella ripresa parte fortissima la formazione ospite, che spinge con intensità e trova nuovamente il vantaggio ancora con Rapuano, letale in ripartenza con una conclusione potente sotto l’incrocio. Il Team Scaletta non si arrende e trova la forza di reagire: Pepi Cucinotta entra in campo con grande energia, si lancia su un pallone in profondità e si scontra con Arciello in uscita. L’arbitro indica il dischetto. Pensabene si incarica della battuta, si vede respingere il primo tentativo ma è rapida a ribadire in rete, firmando il 2-2.

Il ritmo resta altissimo, ma la Lady Mondragone trova il guizzo decisivo con Ambrosino, che si accentra e scaglia un destro potente sotto la traversa per il 3-2 finale. Nel finale il Team Scaletta tenta il tutto per tutto, giocando il power-play negli ultimi minuti, ma non riesce a creare occasioni nitide per riacciuffare il pareggio.

