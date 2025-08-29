Il Team Scaletta con Cernuto-Segreto in panchina. Esordio in casa il 12 ottobre

La formazione di calcio a 5 femminile inizierà il proprio cammino nel campionato di Serie A2 domenica 12 ottobre in casa

MESSINA – Il Team Scaletta è pronto a scrivere un nuovo capitolo della propria storia sportiva: il prossimo 12 ottobre prenderà il via la sesta stagione consecutiva nel secondo massimo campionato di futsal femminile, la serie A2. Un traguardo che testimonia la solidità e la crescita costante della società, ormai punto di riferimento nel panorama nazionale.

La nuova annata riparte dalla conferma in panchina di Ivana Cernuto, da sempre colonna portante della squadra, e dall’inserimento di una nuova figura di riferimento: Elisa Segreto, che ricoprirà il ruolo di vice. Elisa incarna al meglio i valori del Team Scaletta, avendo vestito la maglia biancazzurra fin dagli esordi in Serie C fino ad arrivare alla Serie A2, indossandone anche la fascia da capitano. La sua esperienza e il suo attaccamento ai colori sociali saranno fondamentali per accompagnare il gruppo in questa nuova sfida.



“Anche se rappresento questi colori da tanti anni, questo è come un nuovo inizio – commenta l’ormai ex calcettista Segreto- Ho l’entusiasmo del primo giorno, e darò tutta me stessa per coadiuvare il mister in questa stagione. Cercherò di dare il meglio di me, anche e soprattutto per risaltare le peculiarità di ogni membro della squadra, tenendo sempre presenti i valori che ci caratterizzano e da cui siamo partiti 20 anni fa”.

La prima in casa, le avversarie e il calendario

L’esordio stagionale è fissato per domenica 12 ottobre, quando il Team Scaletta affronterà in casa il Futsal Pisticci, dando ufficialmente il via a un campionato che si preannuncia ricco di emozioni e sfide entusiasmanti. Nel girone anche Athletic Club Palerm, Lady Mondragone, Meta Catania, Reggio Sporting Club, Salernitana, Sangiovannese, Spartak San Nicola, Woman Napoli.

Un campionato tra Sicilia, Calabria, Campania e Basilicata che avrà il suo giro di boa il 21 dicembre e la fine della stagione regolare al 19 aprile. Il derby contro le etnee sarà alla seconda giornata, ritorno in casa, mentre all’ottava e penultima giornata la sfida contro le palermitane, anche qui ritorno in casa, infine all’ultima giornata il derby dello Stretto contro la formazione reggina, da affrontare tra le mura amiche all’andata.