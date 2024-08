Il tram a binario unico non convince l’Agenzia per la sicurezza e Russo scrive ad Atm

Mentre s'avvicina la fase esecutiva della riqualificazione, il consigliere invia una nota all'azienda

MESSINA – Riqualificazione del tram a Messina. L’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali ha espresso da tempo un parere negativo “alla banalizzazione di alcune tratte del tracciato ferro tranviario”. Ovvero, in parole povere, Ansfisa è contraria alla riduzione a singolo binario di alcuni tratti della linea tranviaria e chiede che il progetto, ormai vicino alla fase esecutiva, ne tenga conto e venga realizzato seguendo questa direttiva. Sull’argomento il consigliere comunale del Partito democratico, Alessandro Russo, ha ora inviato una nota ad Atm per chiedere quali misure intenda intraprendere pe soddisfare questa richiesta. E se ciò inciderà sui costi del progetto.

Il tema del binario unico ha fatto discutere in questi anni. Nel gennaio 2023 il progetto di riqualificazione della linea tranviaria è stato aggiudicato in via definitiva ed è stata confermata l’eliminazione di un binario alla cortina del porto e a Provinciale. Ma sono state diverse le critiche alla soluzione, a partire degli interventi della Uil. Da parte sua, così il vicensindaco Salvatore Mondello aveva replicato: “Se dei progettisti ci assicurano che la tempistica non solo non cambia in peggio, ma migliora rispetto alle esternalità rimosse, trovo sterile e inutile la polemica”.

